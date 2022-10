Mariazel presume un espectacular maquillaje de “Día de Muertos”

Mariazel es considerada como una de las conductoras más guapas del mundo del espectáculo y los deportes, ya que ha lucido diferentes looks en cada uno de los programas en los que participa dejando con la boca abierta a más de uno, por su impactante belleza.

Asimismo es una de las presentadoras más conocidas porque ha formado parte del proyecto “Me caigo de risa”, mismo que es conducido por Faisy en el que realizan una serie de divertidos juegos para alegrar a la gente que acude a las grabaciones, así como a la audiencia que los sigue en las diferentes transmisiones.

Sin embargo en La Verdad Noticias te recordamos que la conductora Mariazel también participó en el reality “Reto 4 elementos”, como una de las integrantes del equipo de los comediantes quienes se enfrentaron a los circuitos de tierra, agua y fuego, para conseguir su permanencia a lo largo del programa.

El maquillaje de Mariazel

Fotografía de la revista "The Travel Citizen"

En sus historias de su cuenta oficial de Instagram compartió una serie de videos en los que lució un maquillaje alusivo al “Día de muertos”, que es una de las festividades más esperadas por los mexicanos ya que en muchas familias se tiene la tradición de poner un altar, para honrar a los que ya se fueron.

Es por ello que muchos famosos aprovechan el mes de octubre para mostrar diferentes looks, con la finalidad de proporcionarle ideas al público que los sigue, no obstante, en esta ocasión la presentadora de deportes posó para una sesión fotográfica de la revista “The Travel Citizen”.

¿Dónde trabaja Mariazel?

La conductora Mariazel

La famosa conductora Mariazel trabaja en Televisa Deportes desde hace algunos años, pues es bien sabido que es una apasionada de los deportes y el ejercicio, sin dejar de lado el conocimiento y preparación que tiene sobre estos temas por lo que se ha ganado su lugar.

Cabe señalar que también tiene estudios en actuación y ha participado en algunas producciones, pero realmente es conocida por los programas antes mencionados.

