Mariazel impacta con intenso cambio de look

La española Mariazel Olle Casals sorprendió a sus seguidores en redes sociales luego de anunciar que se había sometido a un cambio de imagen, el cual sometió a votación con sus seguidores, para ver si les había gustado.

Fue a través de sus historias de Instagram, que la integrante de ‘la familia disfuncional’, de ‘Me Caigo de Risa’ compartió con sus seguidores que se había sometido a un sutil cambio en el cabello, pues se hizo luces.

Si bien, hasta el mmoemnto no ha presumido su cambio de look en sus publicaciones de Instagram, la famosa sí se dejó ver contenta por el buen recibimiento que tuvo el cambiar de color su cabello, pues la mayoría de sus seguidores revelaron que les había gustado cómo se ve, aunque la minoría dijo que no.

Recordemos que a sus 42 años de edad, la nacida en Barcelona ha cautivado más de una vez en redes sociales, en donde presume su buen gusto por la moda y su figura envidiable, con atuendos que sacan a relucir sus curvas.

Siendo un ejemplo de ello, la más reciente emisión de ‘Más Deporte’, donde provocó suspiros al lucir con un vestido corto, en color café claro de manga larga, con el cual se robó las miradas en redes sociales y durante la transmisión.

“Zel luces muy bien bronceada. Éxito en este 2023 amiga”, “Chulada de mujer”, “chulada”, “Cada dia mas hermosa”, “Estás bella buenísima”, “Te ves muy bien”, “Que hermosa Bellísima”, “Que maravilla de mujer”, son algunos de los comentarios en redes.

