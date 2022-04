Mariazel, así lucía su rostro antes de que recibiera un disparo

Mariazel es una bella conductora de televisión mexicana que recientemente se despidió del programa Me caigo de risa y que en algún momento fue víctima de un asalto en el que le dispararon en el rostro.

“Yo trabajaba en ese momento en el Cefac, de TV Azteca, iba a ponerme unas extensiones a un salón por Villa Coapa y cuando bajo me interceptan dos sujetos, me piden la mochila, las llaves del coche, el teléfono (...) De repente siento que no se trata solo de un asalto, sino que me quieren llevar”.

Hay que destacar la propia Marizel ha comentado que no le gusta hablar de ese suceso, pues incluso no lo recuerda bien, pero ha recordado que la primera vez que contó sobre su experiencia, ella decía que tenía 19 años de edad, sin embargo, según archivos periodísticos, tenía 24.

La anécdota del disparo de Mariazel

“En ese momento me pongo muy nerviosa, lo pateo y se ponen más agresivos. Abro la boca, grito y siento la pistola en la boca. Mi reflejo fue pegarle a la pistola y se dispara aquí, pegadito a la barbilla", narró.

Entre otros detalles la bella conductora de Me caigo de risa recordó que tras recibir el disparo permaneció consciente y que incluso sentía la punta de la bala por atrás de la oreja cuando pasó lo ocurrido.

¿Quién es Mariazel?

Mariazel Olle Casals es una conductora, actriz, modelo española. Inició su carrera como actriz en Tv Azteca, participando en distintas producciones. Posteriormente inició su participación en el Programa Está Cañón con Yordi Rosado.

Después se sumó al equipo de Televisa Deportes en donde tiene participación en ¿A Quién le vas?, Más Deporte, Zona Puma y Yarda.

Cabe destacar que en 2005, la bella Mariazel decidió formar su proyecto de vida personal, al lado del actor mexicano Adrian Rubio, con el cual tiene una hija de nombre Laia.

