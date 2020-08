Mariana Seoane va al psicólogo por esta triste razón

Mariana Seoane platicó con TvyNovelas sobre su terapia psicológica que le está ayudando a superar una dura étapa de su vida.

Una ruptura amorosa no derrotó a Mariana Seoane, ni la tiene llorando por los rincones de su casa. La actriz y cantante recién terminó su noviazgo de tres años con Gibrán Jiménez y lejos de despecharse, prefirió enfocarse en actividades de ayuda social y también ir a terapia para superarlo más rápido.

¿Cómo ha sido ese reencuentro con la soltería?

Llevo poco tiempo soltera, ahorita estoy sola, todavía estoy como en el duelo, pero tranquila, sin dolor, porque fueron tres años de una relación en la que varias veces terminamos y volvimos, pero se terminó el noviazgo de una forma bonita, nos dijimos todo lo lindo y nos agradecimos. Ahorita estoy en esa parte, pero tranquila.

¿Te pegó fuerte el rompimiento?

Claro que pegan las rupturas, y pegan más porque en medio de lo que estamos viviendo hay esa energía negativa. Por eso agarré y me fui a Mérida, lo que hice fue cambiar escenarios por otros hermosos, me reconecté conmigo, por eso siento que he trabajado en muchos meses, me siento muy bien y muy contenta.

¿Cómo te ha ido en la terapia psicológica que estás tomando?

Muy bien, la verdad es que uno necesita un espejo del otro lado, imparcial, que nos pueda hacernos ver dónde estabas y qué es lo que sigue. Yo siempre digo todo lo que hago sin miedo a nada, soy un ser humano que sufre, que siente, que vibra, que llora, que ríe.

Esta fue parte de la entrevista realizada por el medio de comunicación TvyNovelas. ¿Qué opinas del rompimiento de Mariana Seoane? ¿Crees que lo ideal es ir al psicólogo después de una ruptura?.