Mariana Seoane ‘se porta mal’ con apretado pantalón de cuero

No cabe duda que Mariana Seoane sigue haciendo de las suyas, pues en más de una ocasión, la cantante se ha metido en problemas por las sexys fotos que se han filtrado en la web de sus momentos más íntimos.

Sin embargo, Mariana una vez más dejó sin habla a sus fans, quienes se dieron tremendo taco de ojo con la foto en su perfil de Instagram.

Y es que la 'niña buena' se portó mal y compartió una imagen de uno de sus conciertos, en los que su vestimenta fue lo que llamó la atención de todos.

La cantante se dejó ver con unos jeans de cuero que de tan ajustados que le quedaban, varios notaron que ya no hubo espacio para la lencería o siquiera una tanga. No obstante, se atrevieron a hacerle llegar varios piropos y de buenísima no la bajaron.

Cabe destacra que la cantante de 47 años, es conocida por su participación en diversas telenovelas de Televisa y por su carrera como cantante grupera, teniendo grandes éxitos como: ‘Me equivoque, Una de dos y Mermelada’.

MIRA LA IMPACTANTE FOTO

MARINA SEOANE ESTRENARÁ PROYECTO MUSICAL CON JUAN GABRIEL

Hace tan solo un par de días Mariana Seoane reveló que está en espera de la autorización de Iván Aguilera, hijo del ‘Divo de Juárez’ para interpretar los temas que Juan Gabriel le compuso y que no han podido salir a la luz.

Asimismo, la cantante, quien se ha distinguido en el género cumbia a lo largo de su carrera, dijo que el reggaetón no le desagrada y que incluso, le gustaría hacer algo con Maluma, pues considera que sería una colaboración muy divertida.

