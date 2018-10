Mariana Seoane se agarra del 'chongo' en tremendo programa

Increíble pero cierto, Mariana Seoane fue contundente y no se dejó menospreciar por el periodista, reaccionó de esta manera, que muchos se quedaron sorprendidos.

¿Qué pasó con Mariana Seoane?

Mariana Seoane fue invitada al programa Sale el Sol, en donde en pleno matutino se atrevió a corregir al periodista de espectáculos Álex Kaffie.

Mariana Seoane explotó contra Álex Kaffie

Y es que durante su participación en la emisión, para promocionar su nuevo sencillo, 'Ya no cabes en mi vida', el periodista de espectáculos le cuestionó el por qué ser telonera de Aarón y su grupo Ilusión.

“Déjame explicarte una cosa, yo no he sido telonera de ninguno de ellos, porque una cosa es hacer colaboraciones, para que entiendas bien"

"Telonera es quien le abre un concierto a algún artista; yo fui telonera de Juan Gabriel, na' más pa' que estemos claros, pero con Aarón hice colaboraciones, canto con ellos y hago diez canciones con ellos”, dijo.

“Si ya tengo una carrera, ya no estoy para ser telonera a no ser que me invite Marc Anthony a su concierto, me entiendes”, refutó la cantante.

Es de mencionar que Gustavo Adolfo Infante, quien también estaba a cuadro intentó calmar la situación al cuestionarle a la cantante cómo fue que se dio la amistad con el Divo de Juárez.

