Mariana Seoane presume lo enamorada que esta de su novio

La sensual cantante, Mariana Seoane presumió en su cuenta de Instagram, lo feliz y enamorado que está de su nuevo novio.

En su cuenta de instagram comento lo siguiente: “Qué rico la pasamos y comimos delicioso. Te amo”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

En la fotografía la actriz está abrazada a su novio. La pareja se muestra muy sonriente y en lo que aparentemente es un restaurante en Miami, Florida.

Y es que la cantante presumió su relación a todos sus fans, pues ya lleva un año saliendo con el empresario. Recordamos que la guapa Seoane está muy feliz por estar realizando sus presentaciones en diferentes estados de la República Mexicana.

La famosa cantante está debutando como compositora al escribir junto a Juan Solo, su primer sencillo, y es que después de estar realizando esta nueva producción, escribió tres canciones más que estarán en su nuevo material discográfico.

Aunque algunos fans, extrañan verla participar en alguna telenovela por el canal de las estrellas, la artista no descarta alguna oportunidad de unirse a algún proyecto en Televisión.

La cantante de 42 años disfruta mucho todos los éxitos que ha logrado y ahora que su relación con el empresario esta yendo de maravillo, sus fans han felicitado a la artista deseándole lo mejor porque se lo merece.

El año pasado diversos medios dieron la noticia de que la famosa actriz, estaba estrenando galán, con el abogado Gibrán Jiménez, a quien presumió durante un evento público, demostrando lo enamorada que esta de él.

Durante una entrevista la cantante comento que su novio es un hombre maravilloso, está muy feliz por esta relación que ha ido creciendo con el tiempo y que la hace sentir en paz, asegurando que le encanta su forma de ser, finalizando que es una relación muy bonita.

“Estoy con él porque me complementa porque si no, no estaría perdiendo el tiempo”, comento Mariana Seoane.