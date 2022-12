Mariana Seoane habla por primera vez sobre su tumor

El pasado mes de noviembre, la cantante Mariana Seoane, sorprendió a todos en redes sociales, pus publicó una alarmante fotografía en el hospital, y aunque en ese momento no dio explicaciones, dijo que estaba bien y que le tomaría un tiempo volver a los escenarios y utilizar su voz.

Días después, nos enteramos de que fue intervenida, luego de que se le detectó un tumor de aproximadamente 3.3 centímetros, y aunque fue benigno, la intervención tuvo un alto grado de dificultad, pues comprometía sus cuerdas vocales, como te informamos en La Verdad Noticias.

Pero fue en una entrevista para el matutino “Hoy”, que comenzó a sincerarse sobre su estado de salud y este capítulo tan difícil de su vida y su carrera.

"Es la primera vez que lo hablo y además creo que es bueno compartirlo, porque creo que esto fueron muchas cosas que aguanté, muchas cosas que no dije y ahí tengo un aprendizaje importante. Descubrimos esto desde marzo, empezó a crecer y crecer. Tuve muchos temas personales y bueno, los miedos que uno vive cuando de pronto te dicen, 'oye, mide el tamaño de una pelota de golf, está del lado izquierdo, está cerquita de la carótida que es peligroso y de tus cuerdas vocales'", contó.

Miedo de perder la vida

Mariana relata como fue este proceso

Además, la cantante también señaló que tuvo miedo de perder la vida durante el procedimiento, mientras que también señaló lo difícil que fue afrontar el diagnóstico.

"es como de 'pum', el mundo se te viene encima, 'ay Dios, en tus manos, ojalá me dejen bien... fue benigno mi tumor, igualmente tenía todos los panoramos y dije, como sea voy a luchar y fue un gran aprendizaje y quise venir a comentarlo porque muchas personas estamos pasando por estas situaciones y el cuerpo somatiza y todo esto viene también a raíz de mucha depresión que hay como una depresión global, en el mundo y pues quise ser un ejemplo para ustedes de que aquí estoy luchando".

Te puede interesar: Retiran tumor de 3.3 cm de la garganta de Mariana Seoane

Lenta recuperación

La cantante se dice lista para comenzar su tratamiento

Finalicen, dijo que está más que lista para seguir su tratamiento, que incluye someterse a ejercicios de rehabilitación, para que pronto recupere su carrera artística, asimismo, detalló que afortunadamente se detectó el tumor gracias a un estudio general.

"Esto me lo detecté gracias a un chekup que me hice por primera vez completo, no (dolía) pero cuando de pronto me angustiaba, lloraba y a veces cantando lelgaba un momento que decía '¿qué pasa?' porque yo creo que por el tamaño seguramente llegaba un momento donde me enronquecía o había momentos donde las cuerdas no estaban haciendo bien su trabajo, como una especie de gallito pero ya pasó y estoy feliz de poder venir a decirlo", expuso.

"Ya voy a empezar a vocalizar, de alguna forma pues donde quitaron el tumor, aunque no tocó las cuerdas, pues todos los nervios y todo lo que da la movilidad de las cuerdas están inflamados y tienen que poco a poco reforzar de nuevo", concluyó.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram