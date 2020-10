Mariana Seoane fue vetada de Televisa ¡Qué escándalo!

En los últimos días Mariana Seoane fue la sensación por su participación en “Quién es la máscara”, lo cual indica que su relación con Televisa ya volvió a ser la de siempre y todos estás en paz, sin embargo hace unos años estuvo vetada.

Mariana Seoane en conflictos legales

Muchos no lo saben pero Mariana tuvo conflictos con Televisa por temas de exclusividad debido a un conflicto con la cadena Telemundo, quienes le ofrecieron un papel en “El señor de los cielos” y en ese entonces su contrato con Televisa le impedía trabajar fuera.

“Yo estaba muy feliz, mi casa siempre ha sido Televisa y lo será siempre".

"El problema vino cuando yo terminé Hasta el fin del mundo y de pronto había una cláusula maldita en esos contratos que decía que no podía contratarme con nadie después de un año de que la novela terminara al aire y eso es anticonstitucional”, confirmó Mariana Seoane.

Telemundo VS Televisa

Este conflicto casi la hace perder el papel que le habían ofrecido pero afortunadamente pudo resolverlo aunque esto le costó estar vetada de Televisa por muchos años.

“Televisa siempre será mi casa".

"A mí no se me olvida. Soy una persona muy agradecida. Yo empecé con ellos mi carrera y siempre los querré y ahorita lo importante es que ya hay tanta apertura para que todos podamos trabajar en todas partes y eso también me parece genial”, agregó".

