Mariana Seoane fue criticada en Televisa cuando protagonizó “Amor Gitano”

Mariana Seoane ha revelado que cuando tuvo su primer papel protagónico en la telenovela “Amor Gitano”, muchas personas de Televisa no creían en ella, e incluso la culparon porque el melodrama no consiguió el éxito esperado.

Durante una entrevista en el programa Confesiones de Tlnovelas, la cantante de “Me Equivoqué”, relató que muchos miembros de la televisora no querían que ella fuera protagonista: "Había muchas personas en contra, entonces me acuerdo que cuando me dieron la oportunidad también me dijeron: 'Si la novela no funciona si sabes que es culpa tuya, ¿no?'", declaró.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, gracias a la telenovela “Mi pequeña Traviesa”, Mariana Seoane consiguió fama. Sin embargo, en esa producción, la actriz fue una villana, por lo que muchos consideraban que no tenía lo necesario para estelarizar una telenovela.

Mariana Seone no logró triunfar con “Amor Gitano”

Mariana protagonizó esta telenovela de Televisa con Mauricio Islas/Foto: Diez Minutos

A pesar de que Mariana siempre soñó con ser protagonista de telenovelas, el melodrama “Amor Gitano” que realizó junto a Mauricio Islas en 1999, y que fue producida por Pedro Damián, no logró conquistar al público de México.

"Me cuidaron en todo, pero la novela finalmente no tuvo el éxito que esperaban y obviamente sí recayó en mi persona y entonces como que de pronto fue de 'ya viste que no funcionas de protagonista, ¿verdad?'. Fue muy duro. Estuvo fuerte", declaró Mariana Seoane.

¿Seoane pensó en retirarse de la actuación tras este fracaso?

Mariana ha logrado destacar tanto en la actuación como en la música/Foto: El Tiempo

Después de esta amarga experiencia, Seoane llegó a considerar retirarse de la actuación, sin embargo, no tardó en sobreponerse a este duro golpe. "Ya había hecho algunas novelas y la anterior a Amor gitano fue Mi pequeña traviesa, que fue una novela que tuvo muchísimo éxito y yo hice una villana entrañable en ese proyecto”, explicó.

“Entonces, claro, el público me quería, me reconocía como actriz, la misma empresa me reconoció siempre mi talento, no digo que no lo hayan reconocido, sino no me veían en protagonista", mencionó Mariana Seoane, quien ha destacado por su música.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!