Mariana Seoane congeló sus óvulos para ser mamá ¡ASOMBROSO!

La cantante y actriz Mariana Seoane, hace poco se dio una oportunidad más en el amor con Gibrán Jiménez, lamentablemente esa relación llegó a su fin, a pesar de que la actriz no quiso dar detalles sobre la ruptura, ella asegura que está contenta.

“Siempre hace falta, pero ya no estoy con él y no voy a decir más. No pasa nada, simplemente no quiero dar declaraciones, estoy muy bien”