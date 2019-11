Mariana Seoane NO DESEA TENER HIJOS a pesar de que “se le va el tren”

Hoy en día se vive una época muy moderna, en la que las mujeres han decidido cambiar los pañales por títulos profesionales, por eso cada vez vemos a menos mujeres con hijos, y algunas más disfrutando de sus logros personales, y sus profesiones. Ese es el caso de Mariana Seoane García, la actriz mexicana que asegura que no tiene prisa por ser mamá.

Mariana Seoane, quien tiene 43 años de edad aseguró que no tiene contemplado ser mamá, al menos no en un futuro próximo, sin embargo, para no caer en el arrepentimiento, la cantante y actriz tiene congelados sus óvulos, por cualquier cosa.

Mariana Seoane se encuentra soltera, disfrutando de su carrera artística, y de su amor propio, por lo que, de acuerdo con el medio EL DEBATE, la famosa no tiene ninguna prisa por ser mamá.

Mariana Seoane NO DESEA TENER HIJOS a pesar de que “se le va el tren”

“Cuando veo los hijos de mis amigas siento esa cosita, pero también pienso que todo eso lo manda Dios”, declaró Mariana Seoane, según el medio El DEBATE.

En ese sentido, resaltó que, si le gustan los niños, y que ama darles cariño a sus sobrinos, sin embargo, asegura que su mejor forma para dar amor, no es precisamente siendo mamá. Al menos no por ahora.

La actriz, que ha participado de varias producciones de televisa, entre ellas “Mañana es para siempre” y “Mi pequeña traviesa” resaltó que, si tiene un instinto maternal, sin embargo, tiene conciencia al saber que ya hay muchos niños con problemas, como para traer otro al mundo.

Mariana Seoane NO DESEA TENER HIJOS a pesar de que “se le va el tren”

“Siempre tuve claro que no usaría esos óvulos si estaba sola o si no tenía el concepto completo. Hay muchos niños con problemas como para traer otro y por mí”, concluyó.

Te puede interesar: Mariana Seoane calienta a sus fans con atrevido mini vestido

Por lo pronto Mariana Seoane se encuentra gozando de su soltería, y de su música, teniendo proyectos artísticos para un futuro no muy lejano.

Únete a nosotros en Instagram