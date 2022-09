Mariana Ochoa da positivo a Covid-19 en pleno arranque de la gira de OV7

Mariana Ochoa da positivo a Covid-19

De último momento Mariana Ochoa ha confirmado vía redes sociales que dio positivo a covid-19 y de tal manera no podrá presentarse en los próximos conciertos de la gira de OV7 por el Auditorio Nacional, qué tanto sumamente como vida y apenada con el público que tanto deseaba verla en vivo.

La cantante aclaro que luego de sentirse mal acudió de inmediato con el doctor para hacerse una prueba pcr, la cual resultó positiva y desde ese momento se aisló del resto de la agrupación, quiénes dieron negativo a dicho examen.

Y es que luego de iniciar la gira por el 30 aniversario de OV7, la única de todos los integrantes que no había contraído dicho virus era precisamente Mariana, por lo cual estaba completamente vulnerable tras exponerse a cantidades y aglomeraciones de gente.

Cómo previamente te informamos en La Verdad Noticias, a través de sus redes sociales la cantante confirmó que dio positivo a Covid-19 y por lo tanto deberá aislarse y no presentarse en los próximos compromisos de OV7.

"Me siento muy triste por no poder estar en el escenario con ustedes el día de hoy ��... , efectivamente me sentí mal y corrí al doctor y dí positivo a Covid por primera vez desde que empezó esta pandemia", reiteró.

Además Mariana indicó que es un espectáculo en el cual los 7 integrantes de la agrupación han dejado el corazón arriba del escenario y por lo cual pide al público asistente tenerle paciencia pues ella está pronta a regresar en la gira.

"Sujeto al alta de su médico estimamos que Mariana se reincorporará a la gira a para el concierto del 17 de septiembre en la arena GNP en Acapulco", finaliza el comunicado.

OV7 inicia su gira por 20 aniversario

Luego de 2 años suspendida en el archivo y tras la pelea entre sus integrantes, por fin arrancó este pasado viernes en Monterrey, Nuevo León, la gira por el 30 aniversario de OV7, una de las agrupaciones más exitosas desde la década de los 90 en nuestro país.

Ahora tras la ausencia de Mariana Ochoa, el grupo 0V7 reitera que la celebración por los 30 años continuará y dejaran el alma en el escenario para que sus fans no sienta la ausencia de su querida Mariana.

