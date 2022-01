Mariana Ocho confesó que aún existen resentimientos en OV7

Mariana Ochoa habla de los conflictos con OV7

Mariana Ochoa habló sobre los conflictos que han vivido los integrantes de OV7, aunque afirma que han logrado superar sus diferencias, considera que quedó cierto resentimiento entre algunos compañeros.

A través de un entrevista con el periodista Gustavo Adolgo Infante, Mariana habló de la situación actual que enfrenta el grupo y contó cómo llegaron a un acuerdo.

Recordemos que recientemente en La Verdad Noticias te dimos a conocer que Kalimba reveló que el reencuentro de OV7 lo detuvo la pandemia no los pleitos, sin embargo se ha hecho público los conflictos que la agrupación ha enfrentado a lo largo de los años.

¿Por qué se separó OV7?

Mariana Ochoa revela que los problemas con OV7 fueron por dinero

Mariana Ochoa reveló que los problemas de la agrupación OV7, si se originaron por problemas de dinero, pero que todo quedó completamente resuelto, aunque afirmó que no podía entrar en detalles, por un contrato de confidencialidad.

“El abogado que nos llevó el asunto nos pidió firmar un acuerdo de confidencialidad, no puedo hablar del tema y es más, el acuerdo dice que no puedo hablar ni bien ni mal”.

Posteriormente, dijo que a pesar de que OV7 llegó a un acuerdo con este asunto, todavía no se atreven a regresar a los escenarios.

“Yo creo que quedaron resentimientos, entonces son cosas que hemos platicado a lo largo del año, hemos pasado por varias etapas”.

“Primero algunos dejaron de contestarnos las llamadas y decíamos ‘pues si no les hicimos nada, ¿por qué la mitad del grupo no me contesta?’”, dijo.

El regreso de OV7

OV7 prepara su regreso en el 2022

La cantante Mariana Ochoa, afirmó que no podía hablar más del tema, pero recordó la ocasión en la que Ari Borovoy les pidió a sus compañeros del grupo poner una foto de perfil en blanco y no todos lo hicieron.

“Yo creo que el mensaje era bonito, pero la manera en que ... yo no voy a hablar más de lo que se ha dicho públicamente”.

“No puedes pedir y levantar una bandera de paz cuando dices ‘entre mentiras de Lidia y medias verdades de Mariana’.No puedes pedir una bandera de paz cuando le echas tierra al otro”, expresó.

De igual forma, descartó que los problemas que surgieron se debieran a supuestas actitudes discriminatorias hacia la pareja de M’Balia, afirmó que no ha tenido la oportunidad de conocerlo.

La actriz y cantante Mariana Ochoa, confesó que OV7, ya tiene una fecha tentativa para su regreso y que están a punto de arrancar los ensayos para sus presentaciones en el Auditorio Nacional.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.