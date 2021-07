Mariana Garza da detalles de su separación de Pablo Perroni, quien es bisexual

Mariana Garza por primera vez dió detalles sobre su separación del actor Pablo Perroni, quien se declaró abiertamente bisexual desde hace unos años. Sin embargo, la orientación sexual del famoso no fue el motivo del divorcio, sino que ninguno de los dos tenía los mismos sentimientos que en el pasado.

Durante una entrevista en el programa “El minuto que cambió mi destino” con Gustavo Adolfo Infante, Mariana reveló que ella sabía de la orientación de su ex pareja desde que lo conoció, pero esto no fue un problema para ella.

“Él decidió que ya no quería estar conmigo, porque desde que lo conozco sé que él es bisexual, había tenido unas parejas que yo conozco, y decidió que ya no estaba funcionando, ya no estaba sucediendo lo que había sucedido y por lo que nos casamos”, declaró la ex integrante de Timbiriche.

¿Pablo Perroni le fue infiel a Mariana Garza?

Mariana y Pablo aún mantienen una amistad tras su divorcio/Foto: Netnoticias

El actor Pablo Perroni no le fue infiel a Mariana Garza ni con un hombre ni con una mujer, como muchos especularon, pero después de que ambos dejaron de amarse como antes, decidieron separarse para que no ocurriera una infidelidad.

“Yo entré a esa relación sabiendo que podía enamorarse de otra persona, una mujer o un hombre. Esa es la manera en la que yo lo acomodé, entré sin estar pensando que eso iba a pasar”, explicó Mariana.

A pesar de su separación desde hace cuatro años, Garza y Perroni se han vuelto buenos amigos y han mantenido una buena relación por el bien de su hija en común, María de casi 13 años.

Mariana Garza se mantendrá soltera

La cantante Mariana Garza de 50 años también confesó que desea mantenerse soltera por el momento, ya que no tiene la intención de relacionarse sentimentalmente con alguien más.

Pablo Perroni y Mariana estuvieron casados desde el 2006, sin embargo, el matrimonio terminó oficialmente en 2019. Garza también tiene otra hija llamada Shamadhi, de su pasada relación con Benjamín Alarcón.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!