Mariana Echeverría tiene pánico y pide protección tras el robo a su casa

El pasado 27 de julio, se dio a conocer que unos delincuentes ingresaron a la propiedad donde vive Mariana Echeverría junto a su pareja, Oscar Jiménez, llevándose alrededor de 400 mil pesos en efectivo.

Tras este hecho, la famosa conductora inició un proceso judicial para encontrar a los culpables, sin embargo, confesó que teme por su seguridad y la de su familia, principalmente por la de su hijo, por lo que tuvo que solicitar protección de las autoridades.

“Ya como sea yo, da igual, es por tu hijo y luego que Oscar trabaja mucho, y dejar a tu hijo con tus papás, con los abuelos, con quien sea, de repente hay esa preocupación. Afortunadamente, y para todos, hay algo que se llama ‘Código Águila’, puedes pedir protección a tu casa”, indicó en un encuentro con la prensa.

Mariana Echeverría exhorta a las autoridades

Asimismo, manifestó que es la tercera vez que le pasa una situación similar y les pidió a las autoridades que trabajaran más en proteger a los ciudadanos, pues señaló que “cada vez son más” los que no se sienten seguros en el país.

“Sé que hay departamentos en contra de la delincuencia, no sé si rebasa los límites, pero sé que se tratan algunos temas, que se está luchando por eso, no quiero decir que no, pero cada vez somos más los que no vivimos tranquilos”, expresó.

Mariana Echeverría se quiere ir de México

Mariana Echeverría también externó que ha pensado en irse del país, así como lo hizo Christian Castro, sin embargo, le es imposible por su trabajo y el de su pareja, quien es el guardameta suplente del ‘Club América’.

“Yo también sería de la idea de irme a otro lugar, pero, desafortunadamente, aquí está mi chamba y la de mi esposo, y pues tenemos que seguir y tenemos que darle la vuelta a la página y seguir, pero está bien complicado”, dijo.

Actualmente, su caso se encuentra en proceso, por lo que la conductora desea que se resuelva su situación y que no solo le den ‘carpetazo’: “Espero que se resuelva, porque personas que me han contactado (me dicen que) no se ha resuelto su caso, se queda en carpetazo, espero que no sea mi caso”, pidió.

