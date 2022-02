Mariana Echeverría presume escultural figura en bikini

Mariana Echeverría deslumbró a todos sus seguidores con el cuerpazo que lució durante la primera emisión de la octava temporada de Me Caigo de Risa, pues en temporadas anteriores había subido de peso a consecuencia de su primer embarazo, aunque su belleza y simpatía dejó claro que nada depende de las tallas.

Desde su cuenta de Instagram, la también conductora de ‘Faisy Nights’, compartió su radical cambio luciendo un diminuto bikini, el cual sorprendió a todos y enamoró a muchos de sus seguidores.

En algún punto, la conductora fue blanco de severas críticas, motivo por el cual Mariana se preocupó por someter a un tratamiento con tal de perder peso, y esto preocupó a los usuarios que han demostrado cariño por ella.

En total compartió cuatro fotografías y en tres de ella únicamente dejó ver su bello rostro, mientras que en la cuarta, mostró su figura entera y fue entonces que acompañó la publicación con un mensaje motivador, mismo que incluso fue inspirador.

“No importa cuál es tu talla, no importa si tienes celulitis y no importa si algunas partes se agitan cuando no deberían, sigues siendo hermosa”.