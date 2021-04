Mariana Echeverría causó revuelo en las redes sociales al hablar sobre ‘Me Caigo De Risa’, programa al que ella considera que le cambió la vida, pues además de ser un trabajo muy divertido, le permitió trabajar con personas que hoy considera parte de su familia, excepto a un ex miembro, a quien le lanzó una fuerte crítica.

En una plática con Faisy, Mariana Echeverría se sinceró y habló de sus compañeros del programa, pero lo que nadie esperaba es que el presentador de ‘Me Caigo De Risa’ le cuestionó sobre si algún integrante de la familia disfuncional llegó a no ser de su agrado.

Mariana Echeverría revela que un ex miembro de 'Me Caigo de Risa' fue egoísta durante el programa.

“¿Hay alguna persona que haya pasado por el elenco del programa a quien no consideres hermano o hermana disfuncional?”, fue la pregunta de Faisy a la conductora, quien no pudo evitar reír de manera descontrolada para luego responder que sí existe alguien con quien ella no pudo congeniar.

“Sí, estuvo en la familia disfuncional, ya no está”, respondió la conductora Mariana Echeverría, quien fue interrumpida por Faisy debido a que le cuestionó si solo se trataba de una persona o más, por lo que la conductora no dudó en reírse nuevamente, lo cual despertó la curiosidad de su compañero y amigo.

Mariana Echeverría lanza fuerte crítica a ex miembro de MCDR

Asimismo, Mariana Echeverría dio los motivos por los que ella consideraba que aquel miembro no debía haber estado en la emisión de ‘Me Caigo de Risa’: “Mira, yo considero una que definitivamente no debería haber estado porque ‘Me Caigo de Risa’ es un trabajo en equipo, es familia disfuncional, familia”.

La madre del pequeño Luca Jiménez añadió: “Cuando uno quiere brillar por sí solo, cuando una persona, quiere sobresalir sobre los demás, no trabajas en conjunto, o sea, el éxito de la familia disfuncional es para que brillen todos al mismo tiempo y todos suban parejo, si tú vas por tu camino y así, pues no eres familia, eres uno solo”.

Por último, Faisy intentó que Mariana Echeverría dijera el nombre de aquella persona, pero la conductora dejó en claro que no odia al ex miembro de 'Me Caigo De Risa' y que solo respondía a la pregunta: “No es que lo odie, es del proyecto o sea, ha hecho otros proyectos, qué bien… el proyecto de familia disfuncional, no hacía match”.

Fotografías: Redes Sociales