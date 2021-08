Mariana Echeverria dijo por que la corrieron de Se Vale

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, uno de los programas de televisión más importantes que hubo en la televisión mexicana es Se Vale, un programa de concursos el cual estuvo protagonizado por Mariana Echeverria y Raul Magaña.

En su reciente participación en Faisy Nights la participante de Me Caigo de Risa habló sobre la razón de su salida de Se Vale, en donde presuntamente Magaña la corrió.

Aunque la famosa quien junto a Lambda García ganó "Las Estrellas bailan en Hoy" disfruto de la noche con Faisy, le costó un poco platicar sobre su carrera artística.

La conductora participó en el juego del programa de Faisy Nights en donde perdió contra Bárbara Torres por lo que le tocó confesar un secreto de su carrera.

"Raúl Magaña me corrió de 'Se vale’”(...) "Creo que no me quería tanto porque creo que le robaba mucho cuadro, pero sin querer".