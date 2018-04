Mariana Botas a Netflix

La actriz Mariana Botas de 28 años está de gira con el elenco de Una Familia de 10 por toda la república mexicana desde hace cuatro años, pronto llegará a la ciudad a presentar nuevamente esta divertida puesta en escena dirigida por Jorge Ortíz de Pinedo que se presentará en Cancún el próximo 22 de abril en el teatro de Cancún a las 4 y 6:30 de la tarde.

Una Familia de 10 en el Teatro de Cancún

“Me encuentro en estos momentos en CDMX, junto al elenco de Una familia de 10, llevamos ya cuatro años con esta puesta en escena”, dijo la carismática actriz, Mariana Botas; de igual manera se retomó la gira pues la salud de dos de sus compañeros se vio mal, “Arrancamos la gira a inicios de año pero tuvimos que cancelar unas fechas ya que Ricardo Margaleff le dio influenza y Jorge Ortiz tuvo un problema, pero ahora que están bien retomamos la gira por todo México”, dijo.

Mariana Botas comentó que está muy agradecida con su público ya que el personaje de Martina López tiene 11 años con ella y sigue en el gusto del público, “Estamos agradecidos con el público por estos 11 años, hemos estado esperando la segunda temporada pero por cuestiones extraordinarias no se ha concretado”, actualmente debido a las repeticiones de la serie se mantiene vigente e incluso niños pequeños ubican perfectamente a los personajes de Una Familia de 10.

Mariana Botas es 'Martina' en Una Familia de 10

“En mis planes a futuro me preparo para una serie de Netflix, no te puedo dar muchos detalles en este momento pero he comenzado a grabar esta semana”, aún no sabemos de qué serie se trata pero se espera poder ver su actuación entes de finalizar el año.

La comediante Mariana Botas, está feliz de estar de nueva cuenta en la ciudad de Cancún, por lo que pidió a los lectores a ir a ver Una Familia de 10 en donde participará, dijo también que serán dos horas de obra en donde se van a divertir.