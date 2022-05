Mariana Ávila, a punto de enseñar de más en 'Soy famoso, ¡sácame de aquí!'

La actriz dejó el glamour atrás con tal de darlo todo en la competencia.

El día de ayer te dimos a conocer en La Verdad Noticias que TV Azteca estrenaba ‘Soy famoso, ¡sácame de aquí!', un controversial reality show de retos extremos protagonizados por celebridades. Sin embargo, fue la actriz Mariana Ávila quien acaparó todas las miradas en el primer programa al sufrir un accidente que casi le hace enseñar de más ante las cámaras.

Todo ocurrió durante un reto, el cual consistía en encontrar la llave correcta para liberar a sus compañeros. Como era de esperarse, la producción del programa elevó los niveles de dificultad al esconder una soga en el piso, mismo que tenían que jalar para poder cumplir con su cometido y avanzar a la siguiente etapa de la competencia.

La actriz perdió una uña y fue traicionada por su escote en una de las dinámicas del show.

Debido a la fuerza que aplicó en el desafío, la ex estrella de la telenovela infantil ‘Carita de Ángel’ terminó rompiéndose las uñas, lo cual demuestra que este reality busca quitarle el lado glamouroso a los famosos. No obstante, la tragedia no acabó ahí, ya que el escotado atuendo que utilizó estuvo a punto de exponer sus atributos en televisión nacional más de una vez.

Alfredo Adame se roba el show

Otro famoso que destacó en el show fue Alfredo Adame, quien desde el primer instante que apareció en el show llamó la atención por casi sufrir una caída en el set, lo cual despertó sospechas de que estaba ebrio. Sin embargo, todo parece indicar que se trató de un mal paso.

Además del actor, su novia Magaly Chávez fue invitada a participar. Una vez dentro del show, ambos fueron separados y puestos a competir entre sí. Para no olvidar su amor, el también político tomó la decisión de tatuarse el nombre de su amada en la retaguardia.

¿Dónde ver 'Soy famoso, ¡sácame de aquí!'?

El nuevo reality show de TV Azteca está conducido por Horacio Villalobos y Atala Sarmiento.

‘Soy famoso, ¡sácame de aquí!' será transmitido de miércoles a viernes en punto de las 19:30 horas por la señal de Azteca Uno. Conducidos por Horacio Villalobos y Atala Sarmiento, los famosos elegidos deberán enfrentarse a sus peores miedos con el objetivo de ganar el premio mayor y ser reconocido como el rey o la reina de la jungla.

