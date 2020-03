Mariah Carey ya tiene 50 años ¡Así lo celebra la diva del pop!

Mariah Carey, una de las divas más populares de su época y aún recordada por millones de fans en el mundo, ha cumplido los 50 años de edad en medio de la cuarentena por coronavirus pero eso no la desanima.

Mariah Carey celebra sus 50 años

En su cuenta oficial de Instagram, Mariah Carey compartió una fotografía en el mini estudio de grabación que tiene en casa, donde está trabajando en la creación de música nueva.

“Empezando 327 con una nueva canción. #QuedateEnCasa”, escribió Mariah Carey para sus 9.2 millones de seguidores en Instagram, quienes están muy emocionados por escuchar nueva música de parte de la intérprete.

Originaria de Nueva York, Estados Unidos, Mariah Carey fue nombrada como el “Ave cantora suprema” por el Libro de Récords Guinness, por el poder de su voz, su registro vocal y el registro de silbido que la popularizó.

El legado de Mariah Carey

Mariah Carey, de ahora 50 años de edad debutó en 1990 y desde entonces ha sido un referente en la música pop, ha tenido decenas de canciones en el puesto 1 de las listas de popularidad y tiene una fortuna de más de 500 millones de dólares.

La interprete de “All I Want For Christmas Is You”, ha ganado cinco premios Grammy, 21 World Music Awards, 14 Billboard Music Awards y 11 American Music Awards.

“Cuando la vi y la escuché, no tuve ninguna duda que estaba destinada a ser una super estrella”.

Así lo expresó Tommy Mottola, entonces presidente de Columbia Records, sello discográfico que produjo su álbum debut.

Mariah Carey y sus mejores romances

Además de su impacto en la música, fans de Mariah Carey, recuerdan los impactantes romances que marcaron su carrera, siendo los más destacados su matrimonio con Tommy Mottola y su intenso noviazgo con Luis Miguel.

Ahora, los fans de Mariah Carey acuden a redes sociales para felicitarla por sus 50 años de edad y 3 décadas de carrera artística.