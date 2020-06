Mariah Carey y el elenco de “Schitt’s Creek” interpretaron su versión de “Hero”/Foto: Radio Norte Logo| John Salangsang

No todos los héroes obtienen el crédito o la celebración que se merecen. Los maestros desempeñan un papel tan vital en todas nuestras vidas, desde dar forma a cómo pensamos hasta brindar apoyo y aliento en nuestros años más formativos. El domingo, Mariah Carey se unió al elenco de Schitt's Creek en el personaje para cantar "Hero", para rendir homenaje al trabajo que hacen los maestros, y sí, David eligió la canción.

Schitt's Creek es una serie de televisión canadiense de comedia que se ha convertido en una de las más populares de la televisión por su humor característico/Foto: Fuera de serie

La actuación bien armonizada y genuinamente emocional fue parte de la transmisión en vivo de YouTube Originals el domingo, que contó con múltiples figuras públicas y celebridades en un evento llamado Dear Class of 2020; el discurso de Michelle Obama fue un punto culminante.

Moira Rose (Catherine O'Hara) inició las cosas con la firma "¡bueno, hola!" antes de lanzarse a un soliloquio polisilábico en alabanza a los educadores. Naturalmente, los tonos dulces de Patrick Brewer (Noah Nicholas Reid) comenzaron con el canto, seguidos rápidamente por los Jazzagals.

Para los fanáticos del programa que realizan un seguimiento de las apariencias, verán a Alexis Rose (Annie Murphy), Johnny Rose (Eugene Levy), Stevie (Emily Hampshire), Jocelyn (Jennifer Robertson), Ronnie (Karen Robinson), Twyla (Sarah Levy) y Ray (Rizwan Manji).

Es una versión realmente encantadora de la canción, pero la verdadera joya de su corona viene con un cameo cantando de nada menos que la propia Mariah Carey. Solo mantén tus ojos en la cara de David. No te arrepentirás.

¿Qué vimos en Dear Class Of 2020?

La transmisión en vivo de YouTube también presentó una actuación de "Pomp and Circumstance" de Lizzo y la Filarmónica de Nueva York, además de apariciones de Alicia Keys, Justin Timberlake, The Simpsons, Shawn Mendes, Taylor Swift, Billie Eilish, Beyoncé, Bono, BTS, Lady Gaga , Stephen Colbert , Jimmy Kimmel, el ex Secretario de Defensa Robert M. Gates, el CEO de Google and Alphabet Sundar Pichai, la ex Secretaria de Estado Condoleezza Rice y Malala Yousafzai.

Obama también pronunció un discurso en Dear Class Of 2020 de su propio domingo por la noche en el que instó a los graduados a lograr un cambio. Si bien el ex presidente se dirigió a las protestas a principios de esta semana durante un ayuntamiento, este fue su primer discurso de apertura dado desde que comenzaron las manifestaciones en todo el país.

También te puede interesar: Beyoncé habló sobre las protestas y comparte el secreto del éxito "Dear Class of 2020"

El ex presidente Obama señaló que Estados Unidos es una nación fundada en protestas, diciendo que los pacíficos son "patrióticos" y que los que participan en ellos son "increíblemente inspiradores" y lo hacen "optimista sobre nuestro futuro".