Mariah Carey y “All I Want For Christmas Is You” vuelve al número 1

La famosa canción de Mariah Carey ,"All I Want For Christmas Is You", vuelve al número 1 en la Billboard Hot 100 lista. La canción, lanzada por primera vez en el álbum de Carey Merry Christmas en 1994 y primer reinado durante tres semanas la temporada navideña pasada, suma su cuarta semana total en la cima del Hot 100, empatando por mayor tiempo en el número 1 entre los éxitos navideños en los 62 años de historia de la lista.

El villancico es una de las cinco canciones navideñas que empatan récords en el top 10 de Hot 100, junto con "Rockin 'Around the Christmas Tree" de Brenda Lee, "Jingle Bell Rock" de Bobby Helms, "It's the Most Wonderful Time" de Andy Williams del año "y, en el top 10 por primera vez, 50 años después de su lanzamiento original, Jose feliciano"Feliz Navidad".

Mariah Carey un éxito en la Navidad

"Christmas" atrajo 31,4 millones de streams en Estados Unidos (un 19% más) y vendió 7.000 descargas (un 8% más) en la semana que finalizó el 10 de diciembre, según Nielsen Music / MRC Data.

También registró 27,1 millones de impresiones de audiencia de emisión de radio (un 11% más) en la semana que finalizó el 13 de diciembre.

La pista pasa una séptima semana total en el número 1 en el Streaming de canciones gráfico y sube 9-8 en Ventas de canciones digitales y 27-22 en Canciones de radio.

También corona la multimétrica Fiesta 100 gráfico para una semana 43, de las 48 semanas totales del gráfico desde que se lanzó la lista en 2011; ha encabezado la cuenta durante 28 semanas consecutivas, desde el inicio de la temporada navideña 2015-16.

All I Want Is Christmas Is You estrenó en 1994.

En diciembre de 2017, la "Christmas" de Carey llegó al top 10 de Hot 100 por primera vez, mientras que hace un año ascendió a la cima por fin, 25 años después de su lanzamiento original, convirtiéndose en la segunda fiesta hit para reinar: "The Chipmunk Song", de The Chipmunks con David Seville, pasó cuatro semanas en el números 1 a partir de diciembre de 1958.

El éxito de Carey esta semana, por lo tanto, iguala a The Chipmunks en el hit navideño más largo del Hot 100.

"Christmas" de Mariah Carey encabezó por primera vez el Hot 100 con fecha del 21 de diciembre de 2019, y también encabezó las listas con fecha del 28 de diciembre de 2019 y el 4 de enero de 2020.

Cuando regresa al número 1 de esta semana, en la tabla fechada el 19 de diciembre, reina nuevamente después de un descanso de 11 meses y 15 días. Solo otra canción en la historia del Hot 100 ha regresado a la cima después de un descanso más largo: "The Twist" de Chubby Checker encabezó el Hot 100 con fecha del 19 de septiembre de 1960.

Antes, gracias a la nueva popularidad entre el público adulto, resurgió para encabezar las listas fechadas el 13 y 20 de enero de 1962, volviendo a regir luego de un lapso de un año, tres meses y tres semanas.

