Mariah Carey se despide de Halloween y da por inaugurada la temporada navideña

En La Verdad Noticias te compartimos algunos de los espectaculares disfraces de la celebridades por motivo de Halloween, pero sin duda alguna lo que hizo Mariah Carey emocionó a los fanáticos; muy a su estilo se despidió de la Noche de Brujas e inauguró la temporada navideña.

Y es que, una de las celebraciones que disfrutan las personas es la Navidad y la ex novia de Luis Miguel sabe cómo encender el espíritu navideño, motivo por el cual te compartimos el video donde le da la bienvenida a su época del año favorita.

Cabe mencionar que en las noticias de la farándula te hemos comentado que Carey es la reina de la Navidad. Desde que lanzó la clásica y muy famosa canción “All want for Christmas is you” en 1994 logró emocionar a los fans con la canción que año con año es escuchada en la época decembrina.

Mariah Carey le da la bienvenida a la temporada navideña

La cantante recurrió a su cuenta de Instagram para despedirse de Halloween luciendo un disfraz de una bruja. En el clip se puede apreciar que la famosa está manejando una bicicleta de ejercicio pero de un momento inesperado aparece con su traje navideño.

"Es tiempo". Expresó la cantante en el video.

Por su parte, los fanáticos comentaron: "Wow. Estuvo todo el año pedaleando su bicicleta con razón", "Es momento de descongelar a Mariah", "Ella es la más feliz por la llegada de la Navidad", "Cuerpazo de la Mariah", "El ícono de la Navidad está a la vuelta de la esquina". Fueron algunos mensajes.

¿Qué canción le dedicó Luismi a Mariah Carey?

Mariah y Luis Miguel tuvieron un tórrido romance

Recordamos que Luis Miguel y Mariah Carey tuvieron un intenso romance hace algunos años, pero su historia de amor llegó a su fin, lo que fue un duro golpe para la famosa, mientras que "El Sol de México" le dedicó el álbum "Amarte es un placer".

