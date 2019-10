Mariah Carey se cree DIVA y empuja a una famosa compositora (VIDEO)

La cantante Mariah Carey ha causado revuelo en las redes sociales, pues un video que ha circulado en las redes sociales ha dividido opiniones; la famosa por creerse muy diva no le importó haber empujado a la compositora Diane Warren luego de haberse tomado una foto con ella.

El video se ha vuelto viral y ha generado muchas críticas por la actitud de la famosa, pues se vio poco profesional lo que hizo, aquel momento ha sido compartido en Instagram, donde se ha mostrado que la ex de Luis Miguel no quería perder la atención de las cámaras y prefirió hacer a un lado a la famosa compositora, quien se quedó sorprendida por lo ocurrido.

Cabe destacar que la compositora Warren logró la fama por exitosas canciones como "Because You Loved Me" tema interpretado por la cantante Céline Dion y por la canción "I Learned From The Best" de Whitney Houston.

Los usuarios tras ver el bochornoso momento comenzaron a criticar a Mariah Carey, pues su actitud, mientras que la reconocida compositora ha tomado con mucho humor lo sucedido, pues el incómodo momento se hizo viral en internet.

Mira el momento en que Mariah Carey empuja a Diane Warren

Recordamos que los drásticos cambios físicos de la famosa han impactado a sus fans, pues hace algunos años tenía unos kilos de más, sin embargo, decidió cuidar su figura y lucir unas curvas de infarto y tal parece que durante la alfombra roja de Power of Woman de Variety que se llevó a cabo en Los Ángeles, la cantante quiso ser el centro de atención.

