Mariah Carey se ENOJA con sus fans ¿Por culpa de la Navidad?

No se puede negar que al hablar de la Navidad muchas personas recuerdan el tema ‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey, quien gracias a dicha canción ha logrado convertirse en Estados Unidos y gran parte del mundo en un ícono significativo de estas festividades.

Esto quedó demostrado hace unos días en las redes sociales, cuando una cibernauta le presumió a Mariah Carey que este año había decidido decorar su árbol de Navidad con una muñeca con la forma de la famosa cantante y cuya vestimenta era igual a la de Santa Claus.

This is... Not approved ��



(But it's the thought that counts) https://t.co/wMAOBQ2BgS — Mariah Carey (@MariahCarey) December 17, 2020

“Mi esposo y yo intercambiamos adornos todos los años y este año me consiguió a @MariahCarey que es muy festivo", escribió la usuaria de Twitter junto a la foto que muestra la esfera de la cantante, misma que ya supera los 3.3 mil favs en dicha plataforma.

La publicación no tardó en hacerse viral, e incluso llegó hasta la propia intérprete de ‘All I Want for Christmas Is You’, quien al parecer no le agrado que hayan usado su imagen en un árbol navideño, pues dejó el siguiente mensaje: "Esto es… no aprobado. (Pero es el pensamiento lo que cuenta)".

A pesar de ser un ícono de la Navidad, Mariah Carey no aprobó el arbol navideño de sus fanáticos.

Mariah Carey estrena nuevo sencillo navideño en Youtube

En otras noticias, hace unas semanas te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Mariah Carey estrenó una nueva versión del tema ‘Oh, Santa!’ en la plataforma de Youtube, esta vez con la participación vocal de Ariana Grande y Jennifer Hudson. Este sencillo ha sido un éxito en las listas de popularidad más importantes de Estados Unidos.

¿Qué te pareció la reacción de Mariah Carey? ¿Te gustó la nueva versión de 'Oh, Santa!'? Deja tus respuesta en los comentarios.

Fotografías: Instagram