Mariah Carey rompió el silencio, reveló que padece trastorno bipolar

La cantante Mariah Carey reveló que día a día libra una dura batalla contra el trastorno bipolar que padece, pues a pesar de que esta enfermedad le fue diagnosticada en 2001, fue hasta hace dos años que decidió tratarse.

“He pasado los años más difíciles de mi vida. Hasta hace poco vivía en la negación, el aislamiento y en constante temor. Era una carga demasiada pesada para llevar y simplemente ya no podía hacerlo. Busqué y recibí tratamiento, puse a personas positivas a mi alrededor y volví a hacer lo que amo, escribir canciones y hacer música”, explicó durante la entrevista que concedió a la revista People.

Thinking of my #Lambily Una publicación compartida de Mariah Carey (@mariahcarey) el 26 Sep, 2017 a las 3:15 PDT

Sin embargo, para llegar al punto de pedir ayudar, la cantante manifestó que tuvo que pasar por momentos muy difíciles en su vida.

“Durante mucho tiempo pensé que tenía un trastorno grave del sueño. Pero no era un insomnio normal y no estaba despierta contando ovejas. Estaba trabajando, trabajando y trabajando... Estaba irritable y tenía miedo constante de decepcionar a la gente. Resulta que estaba experimentando una forma de manía. Supongo que mis episodios depresivos se caracterizaron por tener muy poca energía. Me sentiría tan sola y triste, incluso culpable de no estar haciendo lo que necesitaba para mi carrera”, contó.

Una publicación compartida de Mariah Carey (@mariahcarey) el 13 Feb, 2018 a las 9:03 PST

Por ahora, la ex de Tommy Mottola combate el trastorno bipolar tipo II, que causa periodos de depresión e hipomanía (un tipo de manía distinguido por hiperactividad, falta de sueño e irritabilidad), tomando algunos medicamentos. “No me hacen sentir demasiado cansada o lenta ni nada de eso. Encontrar el equilibrio adecuado es lo más importante”, aclaró.

Finalmente, la artista explicó que decidió hablar de su enfermedad con el objetivo de ayudar a otras personas que atraviesan su misma situación.

“Tengo la esperanza de que podamos llegar a un lugar donde se elimine el estigma a las personas que pasan por algo como esto. Puede ser increíblemente aislante. Me niego a permitir que esta enfermedad me defina o me controle”.

Por ahora, la intérprete se concentra en la grabación de su próximo disco, el cual saldrá a la venta este mismo año, además de dedicarse a su labor como madre de Monroe y Moroccan, gemelos de 6 años, producto de su relación con Nick Cannon.