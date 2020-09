Mariah Carey revela que es la misma persona que Marie Curie

Con la llegada del mes de septiembre, las fiestas decembrinas están cada vez más cerca, y uno de los grandes iconos de la navidad es Mariah Carey, quien año tras año nos deleita con un su conocido villancico “All I Want For Christmas Is You”, por lo que esta famosa ha comenzado a realizar entrevistas, y ha calentado motores para diciembre.

Recientemente la famosa se convirtió en tendencia, debido a un curioso caso en las redes sociales, pues la diva del pop se comparó con Marie Curie, la cientifica femenina reconocida a nivel internacional, ganadora del premio Nobel de Quimica.

Y es que parece ser que hemos vivido enañados, pues Marie Curie en realidad pronuncia “Mariah Carey”, pese a que se escriben diferentes la interpretación es la misma.

Fue por ello que la diva del pop aseguró que son practicamente la misma persona, pues las dos son grandes figuras en su ambito, con premios a nivel mundial.

She has 2 Nobel prizes, I have 2 Diamond albums, we're practically the same person https://t.co/ZudjSKRFht — Mariah Carey (@MariahCarey) September 1, 2020

“Ella tiene 2 premios Nobel, yo tengo 2 álbumes de Diamante. Somos prácticamente la misma persona”.

Mariah Carey y Marie Curie ¿Se pronuncian igual?

No serpia la primera vez que la cantante de “All I Want For Christmas is You” este relacionada a la cientifica, pues una historia se hizo viral en 2019, en donde una joven pidió un pastel de cumpleaños de su cantante favorita, y en lugar de ello recibió uno decorado con el rostro de Marie Curie.

“Mi prima en Inglaterra le dijo a sus colegas que quería un pastel de cumpleaños de Mariah Carey. Ellos no entendieron y este es el pastel que hicieron en su lugar. Es Marie Curie, muy festiva”.

Siempre hay tiempo para aprender algo nuevo, y ahora sabemos que debemos ser muy especificos para referirnos a “Mariah Carey”, para asegurarnos de que no se malentienda. ¿Cual es tu “Mariah Carey” favorita?.