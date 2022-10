Mariah Carey regresará a los escenarios por esta razón

Mariah Carey ha estado ausente de los escenarios, pero para sorpresa de los fans, la famosa volverá pero ¿por qué lo hará? En La Verdad Noticias te compartimos lo que debes saber sobre su regreso, además dio a conocer las dos fechas de sus presentaciones.

A tan solo algunos días para Halloween una de las celebraciones que más les fascina a las personas, la cantante dejó en shock a sus millones de seguidores en Instagram al dar un importante anuncio sobre lo que hará en diciembre, le dará la bienvenida a la Navidad muy a su estilo.

Cabe mencionar que en las noticias de la farándula te hemos dado a conocer que en cada Navidad la canción "All Want For Christmas is you" es una de las más escuchadas en la época decembrina, y en algunas ocasiones la cantante da una sorpresa, y para este 2022 no es la excepción.

Mariah Carey anuncia dos presentaciones para celebrar la Navidad

La cantante volverá a los escenarios para celebrar la Navidad

A través de su cuenta oficial de Instagram dio a conocer sus dos presentaciones donde interpretará un repertorio de canciones navideñas. La primera fecha es el 11 de diciembre en el Scotiabank Arena de Toronto, Canadá y el 13 de diciembre será en el Madison Square Garden de Nueva York.

Las entradas de los boletos saldrán a la venta el próximo viernes 28 de octubre a través de Live Nation. Por otro lado, durante una entrevista, dio algunos detalles de su próximo libro titulado "La princesa de Navidad", un libro que será un homenaje y recordará su infancia.

¿Qué le pasó a Mariah Carey cuando terminó con Luis Miguel?

La cantante y Luis Miguel tuvieron un tóxico romance

La cantante Mariah Carey y Luis Miguel tuvieron un romance en el pasado, pero a pesar de que lucían muy enamorados la pareja decidió finalizar su noviazgo lo que dejó destruida a la famosa, incluso se reveló que la artista se internó en una clínica para recuperarse de la depresión.

