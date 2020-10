Mariah Carey no habló de su relación con James Packer en su libro por esta razón/Foto: In Style

Mariah Carey se está volviendo sincera sobre por qué eligió no incluir su compromiso de 2016 con el empresario multimillonario James Packer en sus nuevas memorias, “El significado de Mariah Carey”.

En una nueva entrevista con The Guardian se le preguntó a la líder de listas de éxitos de 50 años sobre el hecho de que no divulgó ningún detalle sobre su compromiso con Packer en su libro, y está claro que ni siquiera quiere desperdiciar ninguna entrevista en el tema tampoco.

“Si lo que importaba era una relación, está en el libro. Si no, no ocurrió”, le dice al periódico británico.

Cuando se le presionó sobre el tema, Carey agrega: "Para ser honesta, no teníamos una relación física".

Así fue el romance de Mariah Carey y James Packer

Se rumoreaba por primera vez que los dos estaban saliendo en junio de 2015. Packer le propuso matrimonio en enero de 2016.

Pero se separaron después de una pelea mientras estaban de vacaciones en Grecia ese mismo año. Carey luego se mudó con el bailarín Bryan Tanaka.

Mariah y James posiblemente nunca tuvieron relaciones sexuales en su relación de 18 meses. Por ello, la cantante no quiso hablar sobre su ex en su nuevo libro de memorias/Foto: E! Online

Una fuente le dijo al medio Entertainment Tonight sobre la separación en ese momento: "Mariah está traumatizada por todo esto, pero está poniendo cara de valiente. Nunca tuvo la intención de enamorarse de James".

Por su parte, James ha declarado al medio The Sydney Morning Herald, que no ha visto a la cantante desde hace más de 4 años. Sin embargo, el multimillonario australiano no le guarda ningún rencor a su ex pareja y aún la recuerda con cariño.

El mismo Packer reconoce que su relación con Carey fue “un error” desde el principio y al terminar el romance ambos llegaron a un acuerdo millonario para que ninguno saliera perjudicado. Incluso Mariah se quedó con el lujoso anillo de compromiso, el cual más tarde vendió. ¿Leerás las nuevas memorias de Mariah Carey?, ¿Crees que Mariah y James nunca se quisieron?