Mariah Carey lidera la lista de los Hot 100 de Billboard por canción navideña

Mariah Carey durante sus comienzos en la industria de la música, logró convertirse en una de las cantantes favoritas de todos los tiempos, aunque con el paso de los años, nuevos artistas han logrado popularidad con su música, sin embargo, durante la temporada de Navidad hay una canción muy especial interpretada por la famosa.

La canción navideña "All I Want for Christmas is You" que fue lanzada en el año de 1994 se ha convertido en la favorita para escuchar y bailar en estas fiestas decembrinas y para sorpresa de los fieles admiradores de Mariah Carey este tema se ha colocado en la posición número uno de la lista de los Hot 100 de Billboard.

Mariah Carey tras haber transcurrido más de 20 años que lanzó aquel tema navideña, tal parece que aquella canción es la más escucha en las diferentes plataformas digitales, esto ha sido un logro más para la cantante, quien lidera la famosa lista.

Mientras que "Circles" de Post Malone en la segunda; en la tercera "Rockin' Around the Christmas Tree" de Brenda Lee; en la posición número cuatro "Someone You Loved" de Lewis Capaldi; en el quinto lugar "Good As Hell" de Lizzo; "Roxanne" de Arizona Zervas en la sexta posición.

En el séptimo lugar está la canción "Memories" de Maroon 5; "Lucid Dreams" de Juice WRLD en el número ocho de la lista; el tema "Dance Monkey" de Tones And I en el lugar número nueve, y en la posición número diez, la canción "A Holly Jolly Christmas" de Burl Ives.

MARIAH CAREY OBTIENE EL PRIMER LUGAR EN LOS HOT 100

La cantante Mariah Carey a través de su cuenta oficial de Instagram ha revelado a sus fieles admiradores la llegada de una nueva versión de la famosa canción navideña; la famosa ha dejado a sus fans muy ansiosos por el ver el videoclip de la canción, que será estrenado el próximo 20 de diciembre.

