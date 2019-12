Mariah Carey lanza nuevo video de "All I Want for Christmas Is You"

La famosa cantante Mariah Carey se ha convertido en toda una sensación en las redes sociales, y todo ha sido por una de las canciones más escuchadas en estas fiestas decembrinas, incluso el tema se ha colocado en el número uno de la famosa lista hot 100 de los Billboard.

La canción "All I Want for Christmas Is You" ha sido una de las favoritas de los fans de Mariah Carey, y en esta ocasión la artista quiso consentir a sus admiradores un nuevo video con un sorprendente estilo muy navideño.

El videoclip de la canción navideña ha logrado más de 800 mil visualizaciones en la plataforma digital de YouTube y diversos comentarios que le han enviado los fans a Mariah Carey, quien luce más hermosa que nunca.

En las escenas del nuevo video de "All I Want for Christmas Is You" nos muestra un emotivo momento de una niña imaginando una navidad muy colorida acompañada de Santa Claus, mientras que Mariah Carey está en el aparador como toda una muñeca, pero todo cambia cuando cobra vida para llevar a la pequeña a un sueño de Navidad.

Cabe destacar que este es el tercer video que lanza Mariah Carey de este tema navideña; el primero fue lanzado en el año de 1994; mientras que en el 2011 en colaboración con Justin Bieber, la famosa lanzó un nuevo videoclip.

MARIAH CAREY EMOCIONA A SUS FANS CON UN NUEVO VIDEO

Algo que sorprendió a los fans de Mariah Carey, fue ver a la famosa lucir una espectacular figura a sus 49 años de edad logrando acaparar la atención de sus admiradores.

