Mariah Carey lanza menú navideño en McDonald’s

La cadena de comida rápida McDonald’s lanzó un menú navideño de Mariah Carey que incluye 12 días de diferentes artículos gratuitos con una compra mínima de 1 dólar en la app de la empresa, pues la cantante está celebrando en grande la temporada navideña de este 2021.

La increíble sorpresa para los fanáticos de la intérprete será a partir del 13 de diciembre, por lo que sus fans podrán obtener alimentos gratis que incluye los artículos favoritos de la cantante en el menú de la compañía, una clásica hamburguesa con queso y galletas con chispas de chocolate.

A través de la cuenta oficial de Twitter de la empresa McDonald’s compartieron el mensaje donde mencionan lo siguiente: "Mariah ha vuelto para la temporada navideña y esta vez, trae un menú completo con ella". De igual forma confirmaron que finalizará el 24 de diciembre.

Mariah Carey regresa en Navidad con menú en McDonald’s

La cantante tendrá un menú navideño en McDonald’s

La cantante comentó que algunos de los recuerdos que tiene con sus hijos son sus visitas a McDonald’s, ya que cada uno tiene su comida favorita, pues la famosa expresó que la suya es la hamburguesa con queso y pepinillos extra. Por otra parte, comentó que obsequiar algunas comidas favoritas es un deseo navideño hecho realidad.

Cabe mencionar que la nueva línea, es la última de una serie de menús exclusivos de celebridades, pues anteriormente participaron BTS, Travis Scott, J Balvin y Saweetie, aunque el menú de Carey es el primero con ofertas diarias que estarán disponibles exclusivamente a través de la aplicación de la empresa.

A través de un comunicado revelaron que para la temporada navideña, el menú estará decorado de manera festiva con un empaque divertido navideño. Por su parte, la vicepresidenta de marketing, Jennifer Healan comentó que Mariah acompaña a la Navidad como la catsup a las papas fritas.

La cantante está lista para conquistar la época navideña con “All I Want For Christmas Is You”, un tema que ha sido un clásico en Navidad y se ha vuelto todo un éxito. La canción alcanzó el número uno en la lista de canciones Billboard Hot 100 el año pasado.

¿Cuántos años tiene la canción de Navidad de Mariah Carey?

La canción se lanzó en 1994 y desde entonces se ha convertido en el himno navideño en Estados Unidos cada temporada de Navidad, pues el exitoso tema lleva más de 20 años siendo uno de los favoritos para escuchar en las fiestas decembrinas.

Aunque la famosa siempre sorprende a sus fans cada año con alguna nueva versión del tema, pero por el momento solo ha revelado pocos detalles de las sorpresas que tendrá para este 2021, por lo pronto los fans de la cantante Mariah Carey han estado al pendiente de sus publicaciones en Instagram.

