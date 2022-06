Mariah Carey fue demandada por derechos de autor de AllI Want For Christmas Is You

Una de las canciones navideñas más populares de todos los tiempos está siendo impugnada legalmente por un compositor de música country que alega una infracción de derechos de autor sobre " Todo lo que quiero para Navidad eres tú ".

Mariah Carey y el coguionista Walter Afansieff son nombrados en la demanda por el compositor Andy Stone, quien afirma que se está infringiendo su "All I Want For Christmas Is You" de Vince Vance & the Valiants de 1989 Stone presentó sus documentos en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en el Distrito Este de Luisiana.

Demandan a Mariah Carey y le exigen 20 millones de dólares

Si bien las canciones tienen el mismo título, solo hay un indicio de la melodía o la letra de Carey más allá del título.

Stone afirma que su canción recibió una amplia difusión durante la temporada navideña de 1993. Él está pidiendo $ 20 millones en daños. Stone afirma que Carey y Afansieff “se involucraron intencionalmente en una campaña para infringir” sus derechos de autor sobre el trabajo.

El compositor de música country se enfrenta a una ardua batalla para probar sus afirmaciones.

Pamela Koslyn, abogada de Los Ángeles especializada en música y derechos de propiedad intelectual, señaló que hay 177 obras , muchas de ellas composiciones musicales, con el título "Todo lo que quiero para Navidad eres tú".

Koslyn señaló que tendría una respuesta diferente si todas las letras fueran "sustancialmente similares" a la versión de Carey.

Demandan a Mariah Carey y le exigen 20 millones de dólares

“Los títulos de las canciones no tienen derecho a la protección de los derechos de autor”, agregó Koslyn. “Por eso hay 177 obras con el mismo título. Un título aún más popular es “My Baby”, que tiene 4860 obras registradas en la Oficina de Derechos de Autor. Y eso ni siquiera cuenta las obras de "derecho consuetudinario" (no registradas) que usan el mismo título".

La versión de Mariah Carey de la canción tiene más de mil millones de reproducciones solo en Spotify. El año pasado, se convirtió en la primera canción en ser un éxito número 1 en tres carreras separadas en la lista Billboard Hot 100 Singles.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!