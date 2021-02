Mariah Carey es DEMANDADA por su propia hermana; esta es la extraña razón

La hermana de Mariah Carey, Alison Carey, está demandando a la diva del pop, alegando que las acusaciones que hizo en sus memorias de 2020 causaron una inmensa "angustia emocional" y humillación pública.

En caso de que no lo hayas leído, la cantante de 50 años publicó el relato, titulado “El significado de Mariah Carey”, en septiembre de 2020. Las memorias detallan la relación abusiva que tuvo con su hermana mayor y el “abandono significativo'' que sufrió durante toda su infancia.

El lunes, la mujer de 58 años presentó documentos en Nueva York, exigiendo "una cantidad no menor de 1,25 millones de dólares" al intérprete de Always Be My Baby por la "imposición intencional de angustia emocional causada por declaraciones" hechas en el libro.

En los documentos judiciales, Alison citó el capítulo titulado Dandelion Tea, en el que la cantante había afirmado que su hermana la había "drogado" con una tableta de Valium cuando era niña y luego intentó venderla a un proxeneta cuando tenía 12 años.

La ganadora del Grammy, Mariah Carey, también alegó que una vez su hermana le había arrojado una taza de “té hirviendo” y le había causado quemaduras de tercer grado en la espalda.

Mariah Carey expone abuso por parte de su hermana

En su presentación ante el tribunal, Alison dijo que su hermana menor "no presentó pruebas para fundamentar estas graves acusaciones" y declaró que Mariah "usó su libro para humillar y avergonzar a Alison cuando aparecieron historias sobre las memorias en periódicos de todo el mundo, en la televisión y en Internet".

Alison, que se representa a sí misma en el caso, calificó las afirmaciones de la artista de Emotions de "crueles e indignantes" y la criticó por usar su "condición de figura pública para atacar a su hermana sin un centavo".

Ella continuó insinuando que se ha "deprimido gravemente y con lágrimas inusuales desde la publicación del libro de Mariah y ahora lucha, después de mucho tiempo limpia, con el abuso del alcohol”.

La hermana mayor (quien había sido previamente arrestada por prostitución) también detalló nuevamente el supuesto abuso mental y sexual de su madre, Patricia Carey.

Mariah Carey habló con Oprah sobre los incidentes ocurridos con su hermana mayor.

Como algunos de ustedes sabrán, ella ha dicho antes que su madre la obligó a asistir a “una aterradora reunión de adoración satánica en medio de la noche que incluía sacrificios rituales y actividad sexual” cuando era niña.

La nativa de Long Island mencionó además que le habían diagnosticado un trastorno de estrés postraumático, ansiedad y depresión, y que sufría una lesión cerebral traumática que afecta su memoria y visión a corto plazo después de un ataque en una invasión de casa en 2015.

Mientras promocionaba su libro, Mariah le dijo a Oprah Winfrey en una entrevista que siempre había sentido miedo cuando era niña y dijo que su hermana mayor estaba "preocupada y traumatizada".

“Ni siquiera nos conocemos realmente, no crecimos juntos. Cuando llegué al mundo, en mi opinión ya habían sido dañados. Pero de nuevo, yo no estaba allí. Me arrojaron a este mundo y, literalmente, me sentí como un extraño entre mi propia familia".

“Ellos simplemente crecieron con la experiencia de vivir con un padre negro y una madre blanca juntos como familia, y yo vivía en su mayor parte con mi madre, lo cual vieron como más fácil, pero en realidad no lo era. Siempre pensaron que mi vida era fácil”, aseguró la cantante.

