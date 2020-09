Mariah Carey dice que su hermana intentó venderla a un PROXENETA cuando tenía 12

Mariah Carey se está sincerando como nunca antes sobre el dolor y el trauma que sufrió cuando era niña.

Durante una charla sin restricciones con Oprah Winfrey para la nueva serie de Apple TV +, The Oprah Conversation, la cantante de 50 años reflexiona sobre su primera infancia y dónde se encuentra hoy su relación con su familia.

La aparición de Carey en el programa respalda su nuevo libro de memorias, "El significado de Mariah Carey", disponible ahora en Apple Books.

"El significado de Mariah Carey", su nuevo libro

Oprah Winfrey comenzó la conversación leyendo parte de la introducción del libro, en la que Mariah Carey escribe: "Ofrezco este libro en gran parte para finalmente emancipar a esa niña asustada dentro de mí. Es hora de darle una voz, de dejar que cuente su historia. exactamente como ella lo experimentó".

De por qué Mariah Carey decidió que ahora era el momento adecuado para finalmente compartir esta historia, dice: "Haberme aferrado a mi niña interior fue realmente importante para mí desde que era pequeña".

"Me di cuenta, un día cuando crezca, y hago lo que sueño hacer, lo que sucederá, y no estaré en estas tristes circunstancias para siempre, pero un día solo voy a recordar lo que se siente", recuerda. "Así que no me convierto en una de esas personas que ha perdido el contacto con la esencia de quiénes son, pero realmente lo hice de muchas maneras debido a tantos otros componentes externos. Así que tener tiempo para reflexionar sobre mi vida y poder explicar las cosas en capas ha sido realmente un factor de motivación y ha sido muy terapéutico hacerlo".

Mariah Carey se sincera sobre "Meaning of Mariah Carey" con Oprah

La ganadora del Premio Grammy admite que tenía miedo de escribir el libro, pero no es porque estuviera "preocupada" por lo que su familia "pensaría" acerca de los detalles que comparte acerca de que su vida está definida por el trauma.

"Es porque nunca hubiera hablado una palabra de nadie en mi vida y traté de ser muy justo, pero la gente ha sacado mi primera sangre conmigo históricamente. Cuando hay personas que están conectadas contigo como una persona que alcanza cierto nivel de éxito, eres un objetivo, eres vulnerable. Pero no habría ido aquí si no me hubieran hecho cosas. Si no hubiera sido arrastrado por ciertas personas y tratado como un cajero automático con una peluca Es como, 'Déjame conseguir algo de dinero, pase lo que pase, incluso si eso significa ir a un tabloide'".

"Mi hermana intento venderme a un proxeneta"

Mariah Carey nació en Huntington, Nueva York, hija de Alfred Roy Carey, un ingeniero aeronáutico de ascendencia afroamericana y venezolana, y Patricia, cantante de ópera y entrenadora vocal de una familia irlandesa-estadounidense de Illinois. Carey era la menor de tres hijos (tiene un hermano, Morgan, 60, y su hermana, Allison, 57), y sus padres se divorciaron cuando ella tenía solo tres años.

También ecuerda haber tenido miedo constantemente al crecer y podía sentir cuando se acercaba la violencia: "Se describe a través de la sensación de cuando una tormenta está a punto de suceder ... es algo aterrador pero lo sientes y aprendes a manejar tu comportamiento debido a eso", dice Carey, afirmando que su hermano era "extremadamente violenta" y su hermana estaba "preocupada y traumatizada".

"Traté de ser reflexiva sobre eso, aunque no sé si me han brindado la misma cortesía de alguien que causó ciertos eventos traumáticos en mi vida", continúa, alegando que tanto su hermano como su hermana la pusieron "el tajo" a lo largo de los años.

Años después de acusaciones de abuso contra su madre, Mariah Carey asegura que su hermana intentó prostituirla

En su libro, Carey afirma que además de que sus hermanos "vendieron mentiras" a revistas de chismes y la "atacaron" durante décadas, ella tuvo una experiencia extremadamente traumática con su hermana antes de que ella fuera incluso una adolescente.

"Cuando tenía 12 años, mi hermana me drogó con valium, me ofreció una uña del meñique llena de cocaína, me provocó quemaduras de tercer grado y trató de venderme a un proxeneta", alega la cantante en su libro.

Winfrey le pregunta a Carey, mirando hacia atrás en esa supuesta experiencia ahora, ¿cuál cree que fue la fuente de su dolor?

"Ni siquiera nos conocemos realmente ... no crecimos juntos, pero lo hicimos. Como si estuvieran en sus viajes, cuando llegué al mundo, ya habían sido dañados, en mi opinión ", explica. "Pero de nuevo, yo no estaba allí. Me dejaron caer en este mundo y literalmente me sentí como un extraño entre mi propia familia".

"Ellos simplemente crecieron con la experiencia de vivir con un padre negro y una madre blanca juntos como familia y yo vivía en su mayor parte con mi madre, lo cual vieron como más fácil, pero en realidad no lo fue", continúa. . "Siempre pensaron que mi vida era fácil".

Mariah Carey revela graves abusos en su infancia

Mariah Carey le dice a Oprah Winfrey que siempre sintió que su padre "se sentía como un extraño" de muchas maneras.

"Eso fue quizás en lo que no nos conectamos desde el principio. No entendía el rigor. Era un enfoque casi militar de la vida", recuerda la cantante "Hablamos sobre su experiencia en el ejército, que es intensa, lo que me reveló. Tuvimos muchas discusiones cuando estaba en su lecho de muerte y ese fue un momento en el que sentí que solo quería hacerle saber que todo lo que alguna vez pasó, y nuestra desconexión, como, nunca fue su culpa y eso fue una parte importante para mí".

Madre de Mariah Carey ha sido acusada por sus dos hijas de abuso y maltrato

Mientras tanto, Mariah Carey sintió como si su madre la descuidara mientras crecía y dice que su relación con su madre sigue siendo "realmente difícil".

"Creo que ser madre es realmente un trabajo difícil ... así que, literalmente, trato de hacer que la vida de mis hijos sea increíble", dice Carey, que comparte a los gemelos de 9 años, Moroccan y Monroe, con su ex marido Nick Cannon. "Pero todos cometemos errores. Yo diría que la negligencia fue en varios niveles. Siempre me sentí sucio, no me sentí bien y [ella] me estaba dejando con gente que no estaba segura".

"Siempre cuidaré de ella. Ha habido un gran cambio de roles en nuestra relación desde el principio, desde que empecé a cantar, he sido la persona a quien acudir, esa matriarca, incluso cuando era la hija más pequeña del mundo. familia ", comparte. "No todo el mundo lo entiende. Eso es mucha presión porque también con eso, con las expectativas también viene el resentimiento o la envidia. Es realmente un lugar difícil para estar".

"Mi esperanza es que ella vea mi esencia como una buena persona y alguien que lo ha intentado. Pero hemos pasado por mucho".

Un recuerdo que involucra a su madre y que Mariah Carey nunca olvidará es cuando se encontró en el asiento trasero de un auto de la policía, una historia de la que la cantante dice que "nunca se habló" hasta ahora. Carey dice que estaba emocional y físicamente agotada en julio de 2001, con las presiones de su éxito y el próximo lanzamiento de Glitter, y buscó refugio en la casa de su madre. Sin embargo, después de un enfrentamiento, su madre supuestamente llamó al 911 y la policía llevó a Carey a una instalación.

"En resumen, hubo un cambio de código que ocurrió y un cambio de poder que fue inmediato. Fue inmediato y ella estaba a cargo", recuerda Mariah Carey "Y en lugar de decir: 'Sabes qué, estamos bien, estoy aquí, cuidando a mi hija, está cansada, alguien llamó a la policía por error, lo que sea', fue como, 'No, porque me desafiaste...esto es lo que va a pasar ".

"El asiento trasero del coche de la policía es un recuerdo vívido que nunca olvidaré", añade. "Nunca he hablado de eso. Pero en ese momento, parecía una mejor alternativa que donde estaba".

Hoy, después de años de terapia, Mariah Carey ya no se refiere a su madre como 'mamá', sino a Patricia, mientras llama a sus hermanos ex-hermano y ex-hermana.

"Después me di cuenta de que no tenía por qué ser presionada tanto. Como hemos visto en la industria del entretenimiento, sucede, y no solo le sucede a una persona. La gente empuja a los artistas al límite y luego se pregunta por qué la mayoría de la gente se va demasiado pronto".

"Luego tuvimos esta cultura de los paparazzi siendo como buitres. Es solo un indicativo de mi familia y la naturaleza de la bestia, como, 'Aquí hay una estafa, aquí hay un plan, hagamos que esto suceda para ganar dinero y recursos ilimitados para nosotros mismos. En lugar de que ella haga este gran negocio y tenga el control, simplemente hagámoslo cargo'".

