Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN,Q. Roo.- Mariah Carey da autógrafos en…¿una silla invisible? Mariah Carey sorprendió a todos hace unos días, cuando dejó a todos co la boca abierta por una habilidad desconocida y secreta. Pues ni los fans de hueso colorado de la guapa Mariah, sabían que podía hacer esto... ¿de qué hablamos? Nada más y nada menos de usar una silla invisible.

Another of @MariahCarey’s talents is that she can pretend she’s sitting on an invisible chair!!! pic.twitter.com/yVJYYJoc5g