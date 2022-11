Mariah Carey cuenta que no encajaba en los ideales de belleza

Ahora que nos acercamos a la Navidad, es imposible no hablar sobre una de las divas de esta festividad: Mariah Carey. La hermosa cantante es muy conocida por la interpretación de “All I Want For Christmas Is You”, donde también colaboró Justin Bieber.

La cantante declaró que durante su infancia sentía que no encajaba con los estándares de belleza impuestos en esa época, ya que al ser una mujer estadounidense pero con ascendencia latina, se notaba diferente al resto de las chicas que iban con ella a la escuela.

En La Verdad Noticias, te detallamos qué fue lo que dijo la estrella de Hollywood al respecto. La ganadora del Grammy afirmó que lo que más la acomplejaba de su aspecto era su cabello, pues no tenía textura.

La familia de Mariah Carey no tenía dinero

La estrella pop dijo que antes de entrar al mundo del espectáculo, ni su familia ni ella poseían mucho dinero. La actriz piensa que esto influyó para que, en su infancia, no pudiera amoldarse a los ideales de belleza. Debido a que su familia vivía al día, la pequeña Carey no podía comprar un acondicionador, ni ningún otro producto para mejorar su imagen.

¿Qué canción le dedicó Mariah Carey a Luis Miguel?

Aunque se sabe que la relación entre Carey y Luis Miguel no terminó de la mejor forma, en su momento, los dos artistas compartían una gran química. Lo que se demostró cuando ambos se dedicaron canciones.

Mientras que el artista mexicano, en 1999, compartió que el álbum “Amarte es un placer” era para la artista estadunidense. Por su parte, Mariah Carey le dedicó la canción “After Tonight”, cuando su relación ya había terminado. Todo esto puede que lo podamos ver en la nueva serie sobre Mariah Carey.

