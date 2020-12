Mariah Carey ama la navidad después de la infancia disfuncional que vivió/Foto: Cosmopolitan

La reina navideña Mariah Carey reveló la historia sorprendentemente triste detrás de su obsesión por las fiestas decembrinas.

Mientras preparaba un nuevo especial de Navidad, y con su clásico "All I Want For Christmas Is You" en la parte superior de la lista de Billboard Holiday 100, le dijo a la revista Elle:

"Creo que es ese anhelo que tenía cuando era niña, que siempre quise que las cosas fueran perfectas para las vacaciones… Y nunca lo fueron. Siempre había alguien arruinando el momento, siempre estos miembros disfuncionales de la familia que venían y frustraban todo".

Carey dijo que "hizo un pacto" consigo misma de que "no iba a permitir que eso sucediera más". Ella dijo: "Después de que salí de mi primera relación-matrimonio-matrimonio, creé las navidades que quería tener".

Su programa de variedades “Magical Christmas Special” para Apple TV + contará con la participación de Ariana Grande, Snoop Dogg, Billy Eichner, Tiffany Haddish y los mellizos de Carey, Moroccan y Monroe.

La estrella del American Ballet Theatre, Misty Copeland, actuará como el hada Sugar Plum de "The Nutcracker".

La canción navideña de Mariah Carey vuelve al número uno

La icónica canción de Mariah Carey "All I Want for Christmas is You" entró en la lista de Billboard justo antes de la temporada navideña.

La tabla de Holiday 100 se seleccionó recientemente y la lista actualizada incluyó algunas entradas nuevas. Sin embargo, como todos los años, "All I Want For Christmas Is You" de Carey dominó la lista y reclamó el primer lugar en su 41ª semana, informó Billboard.

La lista, que se lanzó en 2011, clasifica las mejores canciones de temporada de todas las épocas con la misma fórmula que se utiliza para clasificar las canciones en la lista Hot 100.

La canción también tiene el récord de pasar 26 semanas consecutivas en la parte superior de la lista Holiday 100, comenzando en la temporada navideña 2015-16.

Además de encabezar la lista de Billboard, el sencillo de Carey está en camino de hacerse con el primer puesto en la lista de singles oficiales del Reino Unido esta semana. La canción ha subido hasta el no. 2 y está a solo 900 ventas de la lista detrás de la exitosa canción de Ariana Grande "Positions".

Mariah Carey espera que sus hijos Moroccan y Monroe celebren navidad de la mejor manera, como a ella le hubiera gustado en su niñez/Foto: Hola

Si la canción logra obtener la primera posición, crearía historia al lograr la hazaña monumental después de 26 años de su lanzamiento.

La canción también tiene tres Guiness World Records, incluida la canción navideña de mayor audiencia en Billboard Hot 100 por un artista en solitario. ¿Ya escuchaste la canción navideña de Mariah Carey? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

