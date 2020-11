Mariah Carey adelanta la Navidad con un especial acompañada de celebridades

Mariah Carey enamora a sus fans con un adelanto de un especial de Navidad

En La Verdad Noticias te informamos que Mariah Carey compartió un extraño video para inaugurar la temporada navideña, pero recientemente ha vuelto a enloquecer a sus millones de fans al revelar el especial de Navidad que realizará en compañía de diversas celebridades.

A través de YouTube dieron a conocer un adelanto de lo que será el evento para celebrar las fiestas navideñas, la cantante está muy ansiosa de poder compartir este nuevo proyecto con sus fans, pues estuvo muy bien acompañada de varios artistas exitosos.

Entre las celebridades que participarán en el especial de Navidad de Mariah Carey se encuentran Tiffany Haddish, Billy Eichner, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland y Mykal-Michelle Harris, de igual forma tendrán una aparición especial las gemelas de la famosa.

Mariah Carey presume un adelanto del especial de Navidad

Y es que “Mariah Carey’s Magical Christmas Special” debutará a nivel mundial en Apple TV+ el próximo viernes 4 de diciembre. De igual forma el sencillo de “Oh Santa”con la participación de Ariana Grande y Jennifer Hudson, también se estrenará en el especial navideño.

La banda sonora del especial de Carey es original, pues incluye la participación de diversas celebridades, por lo que el soundtrack estará disponible en todas las plataformas a partir del próximo 11 de diciembre, luego del estreno de Apple.

En la sinopsis del adelanto del proyecto de la famosa, describe el evento navideño como: "Ante una crisis de alegría navideña, el Polo Norte sabe que solo hay una persona que puede salvar el día: la gran amiga de Santa, Mariah Carey”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Mariah Carey ha compartido su emoción por este especial de Navidad con famosos invitados, pues recordamos que la exitosa canción "All I Want For Christmas Is You" es una de las favoritas y su nuevo proyecto sin duda alguna enloquecerá a sus fans.

