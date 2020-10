Mariah Carey ENOJO a Allure por dejarlos fuera de su biografía ¿Quiénes son?

Mariah Carey ha puesto a sus fans a indagar en sus memorias, incluidos los detalles de sus relaciones románticas con personas como Tommy Mottola, su romance con Derek Jeter y su matrimonio con Nick Cannon.

Pero los logros de la carrera de Mariah Carey también son bastante jugosos, ya que incluso fue dueña de su propio sello discográfico.

El antiguo grupo de Mariah Carey, Allure, fueron los primeros que firmaron con el sello. Desafortunadamente, la cantantes no los menciona en el libro y sus ex- compañeras la criticaron en redes sociales por la omisión.

Mariah Carey habla de su trayectoria de 40 años en "The Meaning of Mariah Carey"

El trabajo de Allure con Mariah Carey

Allure es un cuarteto de R&B que comenzaron a cantar juntas a principios de la década de 1990. Los miembros originales del grupo fueron Alia Gray (de soltera Davis), Hem-Lee (también conocida como Linnie Belcher), Lalisha Sanders y Akissa Mendez.

El grupo llamó la atención de Poke, miembro del popular equipo de producción Track Masters. Poke firmó con Allure para un contrato de producción y les ayudó a conseguir un contrato discográfico con Crave Records de Carey en 1997.

Juntas lanzaron su álbum debut homónimo en mayo de 1997 que incluye varios sencillos, muchos de ellos colaboraciones, incluyendo "Head Over Heels" con Nas y "No Question" con LL Cool J.

Allure debutó en el año 1997 con Crave Records

El mayor éxito de Allure es su dueto con el cuarteto de R&B, 112. La canción, "All Cried Out", alcanzó el puesto número 4 en el Billboard Hot 100. Su álbum debut fue certificado oro por la Recording Industry Association of America.

La etiqueta de Carey se disolvió, dejando al grupo sin contrato. Firmaron con MCA Records en 2000 y continuaron lanzando música, pero su segundo álbum, Sunny Days no recibió mucho apoyo de su sello.

El grupo dejó MCA y Hem-Lee renunció, dejándolos como un trío. Resurgieron en 2004 bajo el sello discográfico del jugador de la NBA, Ron Artest para lanzar su tercer álbum. Más tarde formaron su propio sello en 2008.

Allure critica a Carey por omitirlas de memorias

Aunque las memorias de Mariah Carey mencionan su trabajo en su sello discográfico junto a su exmarido Tommy Mottola, no menciona a Allure. En una entrevista reciente con Vulture, explica por qué omite ciertos aspectos de su vida y carrera en sus memorias, diciendo:

"Si alguien o algo no pertenecía al significado real de Mariah Carey, como es el título, entonces no son está en el libro".

Según Madame Noire, Mariah Carey revela en el libro que cuando terminó su matrimonio con Tommy Mottola, ella cortó los lazos con el sello y cualquier otra empresa comercial compartida.

Allure está menos que feliz de que Mariah Carey los deje fuera del capítulo sobre Crave Records, especialmente cuando menciona otros actos que firmó. El grupo utilizó Instagram para ventilar sus quejas contra la cantante.

En la página de Instagram del grupo, comparten un clip antiguo de Mariah Carey hablando sobre ellos como los primeros actos en su etiqueta.

Alegan que han guardado silencio sobre su tiempo con Mariah Carey con la intención de centrarse en su carrera. Según Allure, hay rumores de que las cosas salieron mal entre ellos y Carey después de que uno de los miembros del grupo atacara físicamente a la cantante lo que niegan.

En general, el grupo no cree que se aprecien sus contribuciones que hicieron a la etiqueta de Mariah Carey.

“Tenías una etiqueta y fuimos tu primer acto. Recordamos que la gente siempre decía: "Ustedes eran como el papel tapiz en Crave ... Siempre nos hemos mantenido en silencio y hemos sido amables con todo, aunque no recibimos lo mismo", dice la publicación.

“Una cosa que es repugnante es que nos traten como si nunca hubiéramos existido. ¿Cómo es posible que alguien mienta descaradamente y haga caso omiso de las personas que fueron una gran parte de su vida y su carrera?.

Mariah Carey no ha respondido a la publicación de Allure en las redes sociales, pero continúa su gira de prensa para su libro.

