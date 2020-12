Mariah Carey, Ariana Grande y Jennifer Hudson lanzan poderosa canción navideña/Foto: Woopink

Mariah Carey nos ha regalado para esta temporada navideña una de las colaboraciones más esperadas de la década. El 4 de diciembre, durante su especial navideño de Apple TV, “Mariah's Magical Christmas Special”, la cantante compartió su nuevo single “Oh Santa!”, a lado de nada más y nada menos que de Ariana Grande y Jennifer Hudson.

Con un divertido y colorido video musical, vimos a estas tres divas de la música cantarle a Santa Claus, sin duda un tema que podría convertirse en el siguiente clásico navideño. Este nuevo lanzamiento de Mariah es un remix de uno de los temas que viene en su álbum “Merry Christmas II You”.

En el video musical, podemos ver a Ariana, Jennifer y Mariah mientras estan en lo que parece ser el taller de Santa, rodeada de risueños Elfos, mientras usan los clásicos colores de estas fechas, el verde y rojo.

Uno de los momentos que miles de fans estaban esperando, fue cuando Carey y Grande realizaron al mismo tiempo su icónico whistle tone o voz de silbido en una armonía que seguramente le puso la piel de gallina a más de uno.

Mariah Carey está feliz con su colaboración

En una entrevista con el medio Billboard, la cantante conocida como “La Reina de la Navidad” por su inolvidable éxito “All I Want For Christmas Is You”, habló de cómo fue trabajar con J-Hud y Ari:

“Escribí '¡Oh Santa!' para mi álbum 'Merry Christmas II You', que fue una especie de continuación de mi primer álbum navideño, bueno tenemos varios”, comenzó Carey.

“Y entonces creo que se trata de un evento real, por supuesto, de hacer 'Oh Santa!' con Jennifer y Ari, pero también tuve que cuestionarme, ¿cómo veo esto como productora? ¿Cómo veo estas voces con diferentes texturas, qué son?",dijo la cantante.

"Porque originalmente me estaba fusionando conmigo misma, que es una de mis cosas favoritas, pero fue genial poder trabajar con las diferentes texturas vocales y jugar con ellas y re-imaginarlas. Así que eso es lo que sucedió", explicó Mariah sobre el proceso de producción del single.

Mariah Carey quien es una gran fanática de estas fechas reveló que fue muy divertido y emocionante colaborar con Ariana y Jennifer. Pero no sólo eso, en su especial navideño de Apple TV, también contó con la participación de famosos como Snoop Dogg, Misty Copeland, Billy Eichner y los hijos de Mariah, Moroccan y Monroe.

La colaboración de Mariah, Jennifer y Ariana era una de las más esperadas por los fans, así que la canción posiblemente se volverá un hit de la temporada/Foto: People

¿Te gustó la nueva canción "Oh Santa!"?, ¿Crees que será un nuevo éxito de navidad?

