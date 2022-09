Mariachis revelan cómo fue la fiesta sorpresa de Salma Hayek

Mariachi Tierra de México, fue el elegido para amenizar la fiesta de la bella actriz mexicana Salma Hayek y ahora han revelado algunos detalles del festejo de la actriz veracruzana.

Hay que destacar que en medio de un grupo de mariachis, Salma Hayek se dejó ver en redes sociales festejando con su familia y algunos amigos su cumpleaños el pasado 2 de septiembre.

Para esta celebración, no habrían escatimado en gastos, pues todo se trató de una sorpresa organizada con el tiempo en contra para la actriz Salma Hayek, recientemente expuso Antonella Serafini, la directora de Mariachi Tierra de México, el grupo que tocó durante la celebración.

El festejo sorpresa de Salma Hayek

En su cuenta de Instagram, por su cumpleaños 56, cantó al lado del grupo musical, y aunque no dio más detalles al respecto, Serafini compartió que todo fue muy sorpresivo, tanto para los invitados como para ellos, pues fueron contratados con la máxima discreción por parte de los amigos de la actriz.

La directora de Tierra de México, dijo que pocos días antes de que fuera el evento, la contactaron para que tocaran en Capri el pasado viernes, pero al tratarse de hacer todo un viaje y de organizar a todos los músicos -quienes estaban ocupados debido a que tienen sus respetivos trabajos y es el mes patrio-, fue una situación complicada para los mariachis.

Se presume que una vez que llegaron a la villa en donde se llevó a cabo el evento, nadie hablaba acerca de para quién cantarían o de qué se trataba el festejo, pues ni siquiera sabían que era un cumpleaños y la secrecía se mantuvo hasta el último momento.

“Yo, de mi parte, pregunté si el cliente era mexicano, italiano, estadounidense... Nadie me contestó (...) la mía era una pregunta profesional, no de chisme. Y nada. Hasta que la organizadora hablando por teléfono dijo: ‘Avísenme cuando Salma salga’. Y por broma, el fundador del grupo dijo: ‘¿Salma Hayek? Claro, seguramente es Salma Hayek’. Pero estaba él mismo bromeando, no lo creía”.

Fue hasta que se finalmente entró Salma Hayek que se dieron cuenta de que en realidad era la actriz mexicana para quien tocarían y la sorpresa fue grande para todos los que se encontraban en el lugar, pues mientras que Salma no se esperaba que en Italia le cantara un grupo de mariachis desde las canciones más típicas, hasta algunas rancheras.

Hay que destacar que Tierra de México es un grupo de mariachi que fue creado por el italiano Fiore Angerame y trabajan en Italia. Las nacionalidades de sus músicos son diversas, pues mexicanos, italianos y estadounidenses conforman a la agrupación, todos unidos sólo por su pasión a la cultura y la música mexicana.

“Ni ella se lo esperaba. Era una sorpresa de sus amigos. Ha sido una cena bastante reservada entre pocos amigos. Ella se ha portado súper bien con nosotros. Humilde, nos agradeció, y más importante, nos trató como músicos profesionales. Para mí, ha sido un momento inolvidable. Dos horas he vivido una película sin querer”

Se destaca que durante dos horas los mariachis tocaron diferentes canciones para Salma Hayek y sus amigos; algunas de las canciones que interpretaron fueron Bésame mucho, Contigo aprendí, Sabor a mí, La tequilera, La negra, entre otros temas populares.

Cabe mencionar que Serafini compartió que una de las cosas que más les sorprendieron de la bella Salma Hayek es que en todo momento se comportó agradecida con ellos y muy humilde: “como si no fuera famosa”.

