Mariachi Gama 1000 arrasa las redes, SUPERÓ show de medio tiempo de The Weeknd

El evento deportivo del Super Bowl como cada año logra cautivar a los fanáticos sobre todo por las espectaculares presentaciones del medio tiempo y en esta ocasión The Weeknd fue el elegido, pero su show dividió opiniones en las redes.

Los usuarios esperaban más del cantante canadiense, pues en La Verdad Noticias te compartimos que las críticas y los memes no se hicieron esperar, mientras que hubo unos jóvenes que arrasaron Internet, pero ¿Qué fue lo que hicieron que alborotaron a los usuarios?

Los integrantes del Mariachi Gama 1000 también reaccionaron a la presentación de The Weeknd por el show de medio tiempo del Super Bowl, su video dejó en shock a los usuarios y aseguraron que superó la actuación del famoso canadiense.

Mariachi Gama 1000 desbanca la actuación de The Weeknd

Recordamos que durante la presentación del cantante The Weeknd en el medio tiempo del evento deportivo, interpretó sus grandes éxitos como: “Starboy”, “I feel it coming”, “Blinding lights” y “Save your tears”, entre otras canciones.

Pero la actuación del famoso no fue del agrado de los usuarios, pues a pesar de que desembolsó siete millones de dólares para dar un espectacular show, no logró lo esperado. Los internautas lo calificaron como la actuación más aburrida del Super Bowl.

Mariachi Gama 1000 opacó a The Weeknd

Aunque, los integrantes del Mariachi Gama 1000 recurrieron a su creatividad para recrear lo que fue el medio tiempo del evento deportivo, pero lo que causó furor es que los usuarios aseguraron que su coreografía fue mejor que la del canadiense.

Comentarios como: “ Estuvo más bueno este video que el medio tiempo del Super Bowl”, “Está más divertido este Tik Tok que el medio tiempo”, expresaron los seguidores del artista, quienes disfrutaron ver los pasos de baile de los integrantes del mariachi.

Mira el video de Mariachi Gama 1000 dando click aquí.

Tras el video que compartieron en Tik Tok, los internautas comentaron que fue mejor y el Mariachi Gama 1000 no tuvo que gastar siete millones de dólares para sorprender a los usuarios, pues impactaron con su coreografía.

