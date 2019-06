María león enciende la PACHANGA en la Marcha del Orgullo LGBT+ de CDMX (FOTOS)

La cantante María León se ha manifestado a favor de la diversidad sexual pues considera que es una gran responsabilidad participar en el concierto como parte de las actividades de la 41 Marcha del Orgullo LGBT+.

León, destaca que su participación apoya sobre todo a la comunidad LGBT´+ para erradicar el odio y la discriminación que aún viven varias personas de estos colectivos vulnerables.

La exvocalista del grupo Playa Limbo, será la encargada de cerrar la 41 Marcha del Orgullo LGBT+ “Orgullo 41: Ser es resistir”, en donde mostrará su faceta como solista en apoyo a la no discriminación de las diversidades sexuales.

Con anterioridad Maria León había confesado que se sentía súper contenta, porque nunca había tenido la oportunidad de participar musicalmente en la marcha y este este año en especial le parece que la misión es erradicar totalmente el odio.

Desde la Estela de Luz hasta el Zócalo de la Ciudad de México, con el pantalón de mezclilla desgarrados y una blusa blanca con un logo multicolor, la famosa cantante mexicana fue deleitando con su belleza, su ritmo y voz, la marcha más grande del Orgullo LGBT+.

Con el carisma y talento que la caracteriza, la bella María León ha sorprendido en el desfile que para ella tiene varias razones por las que se marcha y tienen que ver mucho con el mensaje de su música.

¡Sintámonos orgullosos de quienes somos, de ser #Inquebrantables ! ����

Este sábado nos vemos en la 41 Marcha del Orgullo LGBTTTI a las 9:55 pm en el Zócalo CDMX para juntos celebrar y cantar por el amor, la libertad, la tolerancia y el respeto. ��✨ #SerEsResistir pic.twitter.com/CPdQBGiSpB — María León (@Sargentoleon) June 27, 2019

“Lo que me encanta de esta manifestación es su slogan: ‘ser y resistir’, que refleja justo lo que estoy haciendo musicalmente, yo siempre he luchado por ser lo que tú creas, independientemente de lo que la gente piense de ti, porque en la vida existen muchos clósets, no solamente en la cuestión de género, sino temores y prejuicios, dejamos de hacer las cosas, simplemente porque nos sentimos juzgados por las demás personas”.

¡Este sábado nos vemos en #Zócalo de la Ciudad de México para celebrar el #OrgulloInquebrantable con @Sargentoleon! ��️‍�� pic.twitter.com/UD5milllMA — OCESA Seitrack (@seitrack) June 27, 2019

Por último, María León ha comentado que le alegra existan este tipo de marchas porque aún existe mucha discriminación hacia la comunidad LGBT+, pues cree que a mayor discriminación, la postura debe ser más contundente.

Hoy la música nos une y arrancamos la pachanga desde La Estela de Luz para cerrar con broche de oro en el Zócalo, CDMX. ¿Ya están listos? ��️‍���������� #pride2019 #LGBTTTI #SerEsResistir ��:@jocelynhrobles pic.twitter.com/5IWn520huN — María León (@Sargentoleon) June 29, 2019