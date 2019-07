María, hija de Mariana Levy debuta como YouTuber.

María Levy, hija de la desaparecida actriz Mariana Levy y del también actor Ariel López Padilla desea enseñar al mundo el talento que tiene en las venas, pues ha tomado la decisión de lanzarse como YouTuber; enseñando en su canal de YouTube sus cualidades como fotógrafa y para que la gente vaya conociendo poco más de su vida y los intereses profesionales que tiene la joven.

La joven de 23 años de edad lo que busca es que la gente la conozco por su talento y habilidades que posee y no solamente por ser María, la hija de Mariana Levy. En el clip aparece junto a su hermana menor, Paula Levy, quien es hija del segundo matrimonio de su madre con José María Fernández ‘El Pirru’.

“Chiiiavos, les comparto este video del roadtrip que hicimos por USA. Desde los 15 años soñaba con hacer este viaje; conocer las carreteras de EUA, visitar pueblitos del viejo oeste y perderme en paisajes que parecen otro mundo. Fueron 4 días de orgasmos visuales. Les platico que una de mis ilusiones más grandes de esta vida era escuchar The Doors a todo volumen, en un coche convertible y quedarme sin aliento. Y en este viaje se cumplió y puedo decir que fue mucho mejor de lo que imaginaba. Qué bonito poder vivir momentos eternos de la mano de personas que amo. Gracias Pau, Armando y Alejandro.”, expresó la joven junto a las imágenes.

María Levy vive con el recuerdo de su madre

De manera reciente se supo que la joven María Levy volvió de un viaje que realizó por el continente asiático, además de que igual hace un tiempo respondió algunos cuestionamientos sobre lo complicado que ha sido para ella y sus hermanos vivir sin la presencia de su madre y en todo momento expresó el amor que le tiene a la fallecida actriz Mariana Levy.

“De niño es muy complicado porque no lo entiendes, en mi caso siempre es más fácil evadirlo, porque no lo entiendes, porque es algo tan doloroso, tan incomprensible, y hay cosas que no comprendemos, que no pedimos vivir pero es parte de vivir”, dijo la joven.

