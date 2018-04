María de Todos los Ángeles no me pertenece, pero los personajes sí: Mara Escalante

La actriz de comedia Mara Escalante dio a conocer esta mañana a través de sus redes sociales que no se cierra a aceptar ofrecimientos de cualquier televisora

La actriz de comedia Mara Escalante dio a conocer esta mañana a través de sus redes sociales que no se cierra a aceptar ofrecimientos de cualquier televisora, incluyendo TV Azteca, pero que de tratarse de reproducir la exitosa comedia “María de Todos los Ángeles” esto no sería posible debido a que los derechos no le pertenecen.

Aclaro: De abrirse las puertas de cualquier televisora, no podría hacer el programa María de todos los Ángeles.Los derechos de la serie no me pertenecen. Los de los personajes SÍ, Podría hacer otras cosas. — Mara Escalante (@MaraEscalante3) 28 de abril de 2018

En un tuit publicado en su muro, la protagonista de la serie explicó que el caso contrario son los personajes ya que estos sí le pertenecen por lo que no descarta producir contenidos libremente gracias a la inventiva que ha colocado a cada uno de ellos.

Según la Wikipedia, María de Todos los Ángeles fue producida por André Barren y Jorge Ortíz de Pinedo y permaneció al aire durante casi cinco años –de 2009 al 2014- con un total de 33 episo-dios que narran las aventuras de una muchacha en busca de encontrar el verdadero amor.

Como parte de la lista de personajes cómicos participaron Ariel Miramontes en el papel de Alber-tano Santacruz; Beng Zeng como “el Chino”, Alma Cero como Rosa Aurora y Mara Escalante en el papel de Doña Lucha y de María de Todos los Ángeles.

Apenas el 17 de abril se dio a conocer que Mara Escalante y Ariel Miramontes se reencontraron como parte de un sketch para el programa “Pequeños Gigantes” donde encendió también las redes sociales al postear una fotografía en donde aparece junto a ‘Albertano’ y la frase: “Como no se hizo 3er temporada pensé en cómo complacer a nuestro público, por eso trabajo intensa-mente en la película”.

Finalmente de corroborarse que Mara Escalante está en posibilidad de producir su propia serie con los personajes de María de Todos los Ángeles, es cuestión de tiempo para que alguna de las televisoras se acerquen a negociar con la actriz.