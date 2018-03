Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- María Victoria “Ya me andaba petateando” La actriz María Victoria ofreció una conferencia de prensa para dar detalles sobre su estado de salud, luego de que en los meses anteriores estuvo a punto de perder la vida a causa de una bacteria.

María Victoria “Ya me andaba petateando”

“Pues sí, ya me andaba petateando”, dijo la primera actriz con una sonrisa y agregó: “estuve en los dos hospitales, en el Ángeles y en Médica Sur, estuve dos meses, bajé 9 kilos, pero gracias a Dios salí”. María Victoria desconoce cómo adquirió la enfermedad. “Nunca me enfermo, pero ahorita ya no aguanto las medicinas. La bacteria que me dio en el estómago es difícil de matarla y me pusieron el veneno más fuerte, y del corazón me pusieron catéter para poder tener todas las medicinas muy fuertes y me operaron del hombro”. La reconocida actriz confesó que por su mente pasó lo peor y sólo deseaba despedirse de sus seres queridos. “Ya estaba decidida a lo que fuera, (deseaba despedirme) de mi familia y hubiera querido despedirme de todos ustedes porque ya sentía todo cerca”. Al respecto de su herencia, María Victoria contó: “mi testamento es: son tres hijos, repartirlo en partes iguales, que vendan o lo que quieran en partes iguales, no hay más que los hijos”. Tras este gran susto, María Victoria reveló que ya le preparan un merecido homenaje, donde se mostrarán los vestidos que utilizó en su vida artística.