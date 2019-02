María Teresa Gómez, una artista con el talento a flor de piel

María Teresa Gómez nos confirmó que ya está completamente recuperada de los problemas de salud que sufrió hace tres años pasados. “He estado muy bien gracias a Dios, no he tenido otra eventualidad ni amenaza ni nada, el año pasado me rompí la rodilla por querer montar mi caballo pero bendito sea Dios ahorita todo está bastante bien”, comentó.

Sobre cómo define el oficio de ser artista, la diva nos dijo: “Creo que lo importante es que el mensaje que haya hecho el compositor con su canción se proponga de la manera en que está conceptualizado, yo pienso que un intérprete de la música tiene que ver con lo actoral también, yo tengo esa facultad, pienso que puedo llegar a la gente para hacerle sentir lo que se está proponiendo musicalmente, es una de las cosas que me fluyen bien, porque sí soy una persona muy comprometida con la canción y con lo que el compositor escribe, por eso no varío la letra si es de hombre o es mujer, si es de hombre la canto como si fuera hombre y viceversa, sin cambiar eso porque muchas veces al hacer eso se cambia también el verso o la intención que el compositor puso”.

María Teresa está por cumplir 30 años de brillante carrera musical.

Sobre cuando descubrió que quería ser cantante dijo que desde muy niña tuvo contacto con la cuestión artística, pues su madre estuvo en las obras grandes que se presentaban en el teatro Héctor Herrera, mientras que su padre era un fabuloso tramoyista y diseñador de carros alegóricos, así que siempre estuvo inmersa en el mundo del espectáculo.

Sobre la manera en que ella interpreta, la intensidad y entrega que desempeña en escena compartió su hipótesis. “Me considero una gente que nací para eso, se me ha dado muy fácil, lo amo, también tengo una gran pasión, y desde niña he estado haciéndolo, ya tengo casi 30 años de trabajar profesionalmente en esto, pienso que mi mayor escuela han sido todos estos escenarios que he pisado, he estado dedicada cien por ciento a esto”.

La intérprete se presenta este sábado 9 en el Centro Cultural Dante.

Compartió con nosotros que empezó a cantar en Cancún, cuando era la primera bailarina de uno de los más importantes ballet folklórico, y un día se enfermó a la que era la cantante y ella se ofreció a suplirla, quedándose con el puesto. “Ahí fue cuando yo empiezo a soñar con la posibilidad de dedicarme profesionalmente a cantar, yo tenía un negocio de importaciones, pero soñaba con la idea de tener un foro y aparte de hacer la música de la trova”.

María Teresa presentará este sábado 9 de febrero “Recordando a Mercedes Sosa y otras Trovas”, en el Centro Cultural Dante, en un concierto en el que realizará un homenaje a Mercedes Sosa, una de las máximas figuras de la música latinoamericana. En este evento será acompañada por su compañero de andanzas troveras Gilberto Gil Gil en la guitarra, el maestro Rubén Gavilán en las percusiones y con talentoso tecladista Jorge Julián Gómez.

Ricardo D. Pat